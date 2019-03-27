Народную артистку Украины Таисию Повалий всегда любят и ждут в Казахстане. В ее жизни многое связано с этой прекрасной страной. Поэтому приглашение Таисии выступить на концерте Золотого граммофона в Нур-Султане кажется логичным.

Народную артистку Украины Таисию Повалий всегда любят и ждут в Казахстане. В ее жизни многое связано с этой прекрасной страной. Поэтому приглашение Таисии выступить на концерте "Золотого граммофона" в Нур-Султане кажется логичным.Одну из первых в жизни наград Таисия Повалий получила именно в Казахстане - в 1991 году она стала дипломантом музыкального конкурса "Азия Дауысы", который проходил в Алма-Ате. "Мне тогда достался не главный приз, а специальная награда жюри "За профессионализм" и двухкассетный японский магнитофон – большая по тем временам ценность", – улыбается Тая.С тех пор в Казахстане она – частый гость, приезжает и на работу, и к друзьям, да и музеи это гостеприимной страны ей нравятся. "Я пела на презентации новой столицы страны – Астаны – в 1997 году, – рассказала исполнительница "Дни.ру". – И символично, что теперь одной из самых первых пою в Нур-Султане, как теперь называется город".На грандиозном концерте "Золотого граммофона", который 28 марта состоится в "Конгресс Центре Экспо", Таисия представит несколько песен, включая нашумевший жит "Сердце – дом для любви", ставший названием для ее недавней сольной программы, представленной в Кремле.Но покинула неспокойную родину ненадолго – к президентским выборам, которые состоятся на Украине 31 марта, она пообещала вернуться. И с раннего утра пойти на избирательный участок. Как призналась артистка, она давно и твердо решила, за кого отдаст свой голос.