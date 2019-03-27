В Прямой эфир пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты Подмосковья. Девушка утверждает, что 8 марта на 25-м этаже новостройки ее изнасиловал 20-летний парень, с которым она познакомилась в соцсетях. Молодой человек, однако, утверждает: все было по взаимному согласию.

В "Прямой эфир" пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты и вице-мисс конкурса "Юная красавица Подмосковья".Девушка утверждает, что 8 марта познакомилась в соцсетях, а затем встретилась с 20-летним Александром Покосовским.Во время прогулки они, по словам Риты, поднялись на 25-й этаж новостройки. Там, говорит девушка, Александр воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил акт насилия.Правда, о том, что было изнасилование, девушка маме сначала не сказала. Рита пожаловалась лишь на то, что юноша украл у нее телефон.В поисках мобильного мама с дочкой нашли тех, кто знает Александра. Они рассказали, что Покосовский занимается темными делами — продает ворованные телефоны. Кроме того, от них Рита узнала, что у Александра есть девушка, с которой он встречается уже два года.Мать и дочь написали заявление в полицию о краже телефона. Когда молодой человек был задержан, у Риты спросили, не приставал ли к ней Покосовский?После этого девушка разрыдалась и рассказала про изнасилование.Александр свою вину в изнасиловании отрицает. Он говорит, что секс был, но по обоюдному согласию, причем, не раз.Мать Маргариты утверждает, что Покосовский прекрасно знал, сколько Рите лет. По ее словам, Александр был у них дома, произвел хорошее впечатление, и поэтому она разрешила дочери с ним встречаться.Теперь мать и дочь хотят наказать обидчика. Он же продолжает настаивать: все было по обоюдному согласию, а 8 марта Рита и вовсе предложила встретиться сама. После этих слов девушка отхлестала его по щекам.Кто в этой ситуации лжет: Рита или Александр? Что произошло на 25-м этаже новостройки, и что показал детектор лжи? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".