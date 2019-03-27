Бывший муж актрисы Георгий Мартиросян заподозрил, что у нее началась деменция (старческое слабоумие – прим. ред.). Артист резко высказался об экс-супруге после того, как Татьяна Васильева поделилась откровениями о личной жизни.

Бывший муж актрисы Георгий Мартиросян заподозрил, что у нее началась деменция (старческоеслабоумие – прим. ред.). Артист резко высказался об экс-супруге послетого, как Татьяна Васильева поделилась откровениями о личной жизни.Мартиросян был вторымсупругом звезды. Расстались они в 1995 году. Для бывшего мужа ТатьяныВасильевой стали шоком признания, которыми она поделилась ранее в программе "Секретна миллион" на НТВ.Тогда актриса откровенно рассказала о своих изменах Георгию Мартиросяну ипредыдущему супругу Анатолию Васильеву. Знаменитость сообщила, что ее первый мужи сам часто заводил интрижки на стороне. В итоге Татьяна Васильева тоже завелатайный роман с предпринимателем из Баку, который часто бывал в Москве поработе.Даже когда актриса вышла замуж во второй раз, роман сбизнесменом не прекратила. Эти отношения продолжались в общей сложности 16 лет.Георгий Мартиросян признался, что и подумать не мог, что жена ему неверна.Он предположил, что у не все впорядке с головой. "Она с ума сошла!Раньше она такой не была. А сейчас сумасшедшая стала, да простит меня Господь.Это деменция чистой воды", – цитирует МартиросянаАктер не понимает, зачем экс-супругенужно было выносить грязное белье на публику. Артист допустил, что просто хотела заработать денег. "Я смотрел эту передачу и был в ужасе",– заключил второй муж знаменитости.