Бывший муж актрисы Георгий Мартиросян заподозрил, что у нее началась деменция (старческое
слабоумие – прим. ред.). Артист резко высказался об экс-супруге после
того, как Татьяна Васильева поделилась откровениями о личной жизни.
Бывший муж актрисы Георгий Мартиросян заподозрил, что у нее началась деменция (старческое
слабоумие – прим. ред.). Артист резко высказался об экс-супруге после
того, как Татьяна Васильева поделилась откровениями о личной жизни.
Мартиросян был вторым
супругом звезды. Расстались они в 1995 году. Для бывшего мужа Татьяны
Васильевой стали шоком признания, которыми она поделилась ранее в программе "Секрет
на миллион" на НТВ.
Тогда актриса откровенно рассказала о своих изменах Георгию Мартиросяну и
предыдущему супругу Анатолию Васильеву. Знаменитость сообщила, что ее первый муж
и сам часто заводил интрижки на стороне. В итоге Татьяна Васильева тоже завела
тайный роман с предпринимателем из Баку, который часто бывал в Москве по
работе.
Даже когда актриса вышла замуж во второй раз, роман с
бизнесменом не прекратила. Эти отношения продолжались в общей сложности 16 лет.
Георгий Мартиросян признался, что и подумать не мог, что жена ему неверна.
Он предположил, что у не все в
порядке с головой. "Она с ума сошла!
Раньше она такой не была. А сейчас сумасшедшая стала, да простит меня Господь.
Это деменция чистой воды", – цитирует Мартиросяна
Актер не понимает, зачем экс-супруге
нужно было выносить грязное белье на публику. Артист допустил, что просто хотела заработать денег. "Я смотрел эту передачу и был в ужасе",
– заключил второй муж знаменитости.