В Басманный суд Москвы поступили материалы на арест экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Также в здание суда доставлен и сам бывший чиновник. Абызов обвиняется в организации преступного сообщества, использовании служебного положении, мошенничестве и хищении 4 миллиардов рублей.

В Басманный суд Москвы поступили материалы на арест экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Также в здание суда доставлен и сам бывший чиновник. Абызов обвиняется в организации преступного сообщества, использовании служебного положении, мошенничестве и хищении 4 миллиардов рублей. Дело об определении меры пресечения для бывшего чиновника будет рассмотрено в ближайшее время, заверила пресс-секретарь суда Юнона Царева.Также в суд поступило ходатайство следствия об аресте четырех предполагаемых соучастников Михаила Абызова, сообщает ТАСС. Басманный суд также рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, заместителю гендиректора ООО "Ру-Ком" Максиму Русакову и директору по экономике и финансам АО "РЭМИС" Галине Фрайденберг.По данным следствия, Михаил Абызов похищал деньги с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. Своими противоправными действиями соучастники преступления поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Все похищенные деньги были выведены за рубеж. Михаил Абызов свою вину отрицает.