Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов не признает свою в вину. Следствие ходатайствует перед судом об избрании Абызову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший министр по координации деятельности Открытого правительства Михаил Абызов не признает свою в вину. Следствие ходатайствует перед судом об избрании Абызову меры пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщает Следственный комитет России, Абызову, а также его сообщникам Николаю Степанову, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг и Александру Пелипасову предъявлено обвинение по статьям 210 и 159 УК РФ — создание, руководство и участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. Они были задержаны накануне вечером.В настоящее время следователи ищут еще одного соучастника — Сергея Ильичева. В момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов он находился за пределами России.По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов и его сообщники похитили 4 миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Деньги были выведены за рубеж на подконтрольную Абызову офшорную компанию.У фигурантов дома и в рабочих кабинетах были проведены обыски. Следствие проверяет Абызова на причастность к другим преступлениям.Дело Абызова прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что у Кремля нет и не может быть какой-либо позиции по задержанию экс-министра. Также он порекомендовал "не читать все, что пишут".