При задержании бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова сотрудники правоохранительных органов силу не применяли, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. При этом правозащитник указал на нарушение, допущенное после задержания.

При задержании бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова сотрудники правоохранительных органов обращались с ним корректно и силу не применяли, сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников со ссылкой на слова самого задержанного. При этом правозащитник указал на нарушение, допущенное после задержания."Абызов содержится в ИВС в трехместной камере. С ним находится человек, ранее судимый за кражу, а также подозреваемый в убийстве. Это является нарушением: несудимые и ранее судимые должны содержаться отдельно", — подчеркнул Иван Мельников.Михаил Абызов был задержан 26 марта по подозрению в создание преступного сообщества с использованием служебного положения и хищении 4 миллиардов рублей. Сегодня Басманный суд Москвы изберет ему меру пресечения.Михаил Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства с мая 2012 по май 2018 года. Когда должность была упразднена, он покинул состав кабинета. Инкриминируемые Абызову преступления были совершены с 2011 по 2014 год. По данным следствия, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных компаний, он вместе с сообщниками похитил средства ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Затем деньги были выведены за рубеж.Кроме Абызова по делу проходят экс-глава ООО "РУ-КОМ" Николай Степанов, бывший член совета директоров АО "СИБЭКО" Максим Русаков, бывший председатель ликвидационной комиссии АО "Сибэнергострой" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор АО "СИБЭКО" Александр Пелипасов и член совета директоров, бывший гендиректор новосибирского АО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.Самого Михаила Абызова и материалы по его делу доставят в суд 27 марта к 14 часам по Москве.