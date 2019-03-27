Адвокат обвиняемого в крупном хищении Михаила Абызова рассказал подробности задержания бывшего министра Открытого правительства.

Адвокат обвиняемого в крупном хищении Михаила Абызова рассказал подробности задержания бывшего министра Открытого правительства."Михаил Абызов был задержан в своем загородном доме в Подмосковье, куда приехала следственная группа для осуществления обыска и других следственных действий", — рассказал ТАСС адвокат Александр Аснис. При этом защитник подчеркнул, уголовное преследование Абызова стало результатом делового конфликта.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники писали, что правоохранительные органы якобы придумали целую операцию, чтобы выманить Абызова из-за границы, а потом задержали экс-министра после того, как он прилетел в Москву на празднование дня рождения президента ФИДЕ, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. После появились сообщения, что сам Дворкович также находится за границей."Президент ФИДЕ каждую неделю совершает по две поездки за рубеж, и нынешний визит в Европу был давно запланирован", — прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию представитель ФИДЕ.По его словам, несколько дней назад Дворкович принимал участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино, но уже в начале следующей недели президент ФИДЕ должен вернуться в Москву.