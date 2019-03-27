Капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин поднялся на 13 строчку Национальной хоккейной лиги по заброшенным шайбам за всю историю турнира. В матче регулярного чемпионата против Каролина Харрикейнз (4:1) он забросил одну шайбу.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 13-ю строчку Национальной хоккейной лиги по заброшенным шайбам за всю историю турнира. В матче регулярного чемпионата против "Каролина Харрикейнз" (4:1) он забросил одну шайбу.Эта шайба стала для российского нападающего 656-й за свою заокеанскую карьеру — он выступает в США с 2005 года. Теперь в списке лучших бомбардиров лиги он делит 13-е место с Бренданом Шенахеном. Следующим рубежом для россиянина теперь является показатель Люка Робитайла, имеющего на своем счету 668 голов.Также отметим, что Овечкин на данный момент возглавляет снайперскую гонку текущего сезона НХЛ. В регулярном чемпионате лиги он забросил уже 49 шайб. Теперь он на четыре шайбы опережает своего ближайшего преследователя – форварда "Торонто Мэйпл Лифз" Джона Тавареса.