Двойная идеология после распада СССР якобы закончилась. Однако, по мнению телеведущего Владимира Соловьева, она, наоборот, обостряется и находится в любопытной стадии. Если раньше было две идеологии, то теперь ощущение, что нет ни одной.

Двойная идеология после распада СССР якобы закончилась. Однако, по мнению телеведущего Владимира Соловьева, она, наоборот, обостряется и находится в любопытной стадии. Если раньше было две идеологии, то теперь ощущение, что нет ни одной. Холодная война продолжается. Появилась новая атака Вашингтона на совместное исследование фундаментальной науки. Раньше была битва за идеологию, теперь — за идеи, ресурсы, технологии.Интересное суждение высказал в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" научный директор германо-российского форума Александр Рар."45 лет мы жили в Ялтинском биполярном мире. Он закончился в 1989 году. Потом наступил мир, который можно назвать "Парижской хартией". Все государства, в том числе и Россия, подписались под этой либеральной хартией: мы будем жить дружно, откажемся от всех ложных и неправильных идей. Сейчас же мы находимся на грани, этот мир заканчивается. А дальше будет хаос, противостояние разных идеологий. Появится то, что европейцы даже не могут себе представить. С одной стороны, нажим со стороны американцев, а с другой — Азия становится сильнее Европы". По словам, эксперта такого Европа не испытывала последние 500 лет. Это очень важный фактор для создания нового мирового порядка.Александр Рар также пояснил, в чем заключается понятие гуманизма. "Мы сейчас реализовали то, что говорил Кант. Его философия состоит в том, что мы можем построить гуманизм — рай на земле — без бога. И мы это сделали, например, принятием беженцев. Но ничего не получилось. А сейчас Запад дошел до такого уровня развития, что бог не нужен. И человек сам может создать справедливый рай без страха о будущем. В этом состоит главная мысль, которая появилась на Западе", — считает немецкий эксперт.