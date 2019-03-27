Александринский театр в Санкт-Петербурге и Волковский театр в Ярославле объединятся в единый театр. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России.

Александринский театр в Санкт-Петербурге и Волковский театр в Ярославле объединятся в первый российский национальный театр. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский на пресс-конференции в Музее им. Бахрушина.По его словам, этот исторический процесс объединения двух старейших театров был инциирован снизу."Это будет не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров, это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России", — подчеркнул он.Первый русский профессиональный театр был основан в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь своего основателя Федора Волкова. Художественный руководитель театра — Евгений Марчелли, сообщает ТАСС.Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина — легендарная Александринка — является старейшим национальным театром России. Он был создан в 1756 году. С 2003 года худруком театра является Валерий Фокин.