Полным фиаско завершилась попытка двух вооруженных налетчиков ограбить остановившихся на заправке подвыпивших студентов - они не только были избиты, но еще и лишились пистолета. Недотеп сняла камера наблюдения.

Полным фиаско завершилась попытка двух вооруженных налетчиков ограбить остановившихся на заправке подвыпивших студентов — они не только были избиты, но еще и лишились пистолета, сообщает Fox 59. Недотеп сняла камера наблюдения.Инцидент произошел около половины четвертого утра 24 марта в округе Броуард, когда молодые люди возвращались с пикника и по пути заехали на АЗС. Студенты вышли размяться, когда к ним подбежал мужчина с закрытым лицом и пистолетом в руке и потребовал отдать всю наличность. Позже юноши признались, что повели себя совсем не так, как советуют полицейские — они сцепились с грабителем, который размахивал пистолетом.Без особых усилий молодые люди уложили злоумышленника на асфальт и "оседлали" его, но в этот момент на помощь ему подоспел подельник в сваливающихся джинсах — с разбегу он сбил одного из противников, а со вторым вступил в некое подобие боксерского поединка. Впрочем, его исход уже не имел значения, поскольку первого налетчика к тому моменту уже разоружили.Теперь уже молодые люди держали на мушке нападавших и в конце концов вынудили их сесть в свою машину и уехать. Сами они тут же позвонили в полицию и сообщили номер темной Hyundai Sonata.Менее чем через час стражи порядка подъехали к дому предполагаемого владельца автомобиля. Тот укрылся в кустах, но служебная собака не оставила ему шансов остаться ненайденным.Найденный у 33-летнего мужчины 9-миллиметровый пистолет с полной обоймой, как позже выяснилось, был украден из машины в 2017 году.