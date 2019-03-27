В 2016 году президент Украины Петр Порошенко разработал и внедрил новую формулу экономического мошенничества Роттердам плюс. Такое заявление сделал его партнер по бизнесу, американский предприниматель украинского происхождения Сэм Кислин.

В 2016 году президент Украины Петр Порошенко разработал и внедрил новую формулу экономического мошенничества "Роттердам плюс". Такое заявление сделал его партнер по бизнесу, американский предприниматель украинского происхождения Сэм Кислин."С экранов телевизоров украинская власть вещает, что покончено с углем из России и блокадного Донбасса, показывает видео с закупкой американского угля. А на самом деле они врут. Это тоже была коррупционная схема Порошенко, куда он втянул даже Дональда Трампа", — рассказал Кислин.Бизнесмен признался в том, что он инвестировал в Украину десятки миллионов долларов, а теперь ему закрыли въезд в страну. Он пояснил: "Я верю в будущее моей исторической Родины, но оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде. В результате без всяких оснований мне запретили въезд в страну. Ведь я задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции на Украине, которая пронизала всю верхушку власти, начиная от генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко и его бизнес-партнерами, занимающими высокие посты".В эфире ток-шоу "Кто против?" российский политолог Араик Степанян прокомментировал заявление американского бизнесмена, сказав, что это была жирная точка в деле Порошенко, еще одно доказательство его вины в совершении целого ряда экономических преступлений."За пять лет правления Порошенко останется в памяти украинского народа как Петя Кровавый. Он утопил Украину в крови, сделав на ней свой бизнес. На этой крови им заработаны миллиарды. Я надеюсь, на выборах украинский народ сделает правильный выбор и не допустит этих крыс снова к власти", — сказал Степанян.Предвыборная кампания Порошенко отмечена множеством выходок и скандалов. Действующего президента обвиняют не только в экономических и криминальных преступлениях. Он был автором поправок к закону, который приравнивает бандеровцев (организация запрещена в РФ) к ветеранам Великой Отечественной войны. Порошенко и депутаты, голосовавшие за этот закон, ставят себя в один ряд с пособниками фашистов.Выборы на Украине пройдут 31 марта. Кроме действующего президента на пост претендуют еще 39 человек. Лидер гонки — шоумен Владимир Зеленский (более 30 процентов). У Петра Порошенко по опросам 17 процентов голосов, у Юлии Тимошенко — 12,5 процента.