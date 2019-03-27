Лондонский Арсенал готов расстаться с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Канониры рассчитывают пополнить свой бюджет за счет продажи высокооплачиваемого футболиста.

Лондонский "Арсенал" готов расстаться с полузащитником Генрихом Мхитаряном. "Канониры" рассчитывают пополнить свой бюджет за счет продажи высокооплачиваемого футболиста."Арсенал" планирует увеличить сумму для осуществления летний трансферов. Кроме того, 30-летний Мхитарян не всегда проходит в основной состав команды, а держать его на скамейке запасных не выгодно. Тренер лондонцев Унаи Эмери не видит полузащитника сборной Армении игроком основы.Контракт Мхитаряна с "Арсеналом" рассчитан до лета 2021 года, но клуб готов продать Генриха уже летом. "канониры" рассчитывают выручить от его продажи 40 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне армянский легионер принял участие в 18 матчах, в которых забил 6 мячей.