Иностранные покупатели заказали около 100 российских учебно-боевых самолетов Як-130. Плюс эта машина поборется в тендере малайзийских ВВС. В случае победы, азиатское государство приобретет до 36 новых самолетов, заяви представитель Рособоронэкспорта Сергей Горбенко.

Иностранные покупатели заказали около 100 российских учебно-боевых самолетов Як-130. Плюс эта машина поборется в тендере малайзийских ВВС. В случае победы, азиатское государство приобретет до 36 новых самолетов, заявил агентству ТАСС представитель "Рособоронэкспорта" Сергей Горбенко.Як-130 стоит на вооружении ВКС России, вооруженных сил Белоруссии, Алжира, Бангладеш, Мьянмы и Лаоса. Кроме того, сейчас российская делегация презентует учебно-боевой самолет на авиасалоне LIMA 2019 в Малайзии.Ранее вице-премьер "Объединенной авиастроительной корпорации" Илья Тарасенко, сообщил, что ОАК передала 6 дополнительных Як-130 Мьянме. Сначала страна заказала 10 самолетов.Як-130 – современный российский самолет, предназначенный для подготовки пилотов практически любых реактивных боевых машин, будь то штурмовик или истребитель. Все зависит от настроек электроники Як-130.Одновременно с этим учебно-боевой самолет способен нести до 3 тонн оружия: управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты.