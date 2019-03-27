Дональд Трамп позволил себе откровенное хамство в адрес
России и президента Владимира Путина. Короткая фраза касалась присутствия наших
военных в Венесуэле.
Дональд Трамп позволил себе откровенное хамство в адрес
России и президента Владимира Путина. Короткая фраза касалась присутствия наших
военных в Венесуэле.
Американский президент заявил, что Россия должна убраться из
Венесуэлы. Такого себе еще не позволял, отмечают наблюдатели. Президент также
сказал, что Вашингтон рассматривает все варианты, как этого можно добиться.
В последние дни ситуация вокруг Венесуэлы вышла на новый
уровень. 26 марта Палата представителей конгресса США приняла законопроект,
который предполагает, что американские власти будут бороться с российским
влиянием в Венесуэле. Согласно документу, Россия поддерживает с действующими
венесуэльскими властями тесные связи, в том числе и с президентом страны
Николасом Мадуро, режим которого Вашингтон считает нелегитимным.
Штаты озаботились российским влиянием не просто так. За день
до этого в Каракас прибыли два самолета с российскими военнослужащими. Они прилетели
в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами.
Местные
СМИ писали, что, возможно, речь может идти о создании российской военной базы в
этой латиноамериканской стране. Очевидно, что это нервирует американцев,
которые хотят самостоятельно разрулить ситуацию в Венесуэле, устроив там
очередную цветную революцию.
Именно с подачи Вашингтона в январе этого года спикер
парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Первыми,
кто признал его президентом, были США. Позже к ним присоединились Канада, несколько стран Латинской Америки и
большая часть европейских государств.
В ответ законно избранный президент страны Николас Мадуро
разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив его в попытке
государственного переворота. На сторону Мадуро встали Россия, Китай, Куба,
Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.
Понимая, что план по быстрой смене власти в Венесуэле
провалился, США решили снова вернуться к любимой для них теме – пресловутому российскому
вмешательству. Между тем Москва за последние два месяца не предпринимала никаких
шагов в Венесуэле и не вмешивалась во внутриполитический процесс в этой стране.
И только сейчас, отправив туда два военных самолета, продемонстрировала
Вашингтону, что не намерена оставлять в беде своего стратегического партнера.
Откровенное хамство пока не прокомментировали в Кремле.
Связано это, скорее всего, с разницей во времени. Можно не сомневаться, что
ответ на дерзкое заявление американского
лидера еще последует.