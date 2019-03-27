Дональд Трамп позволил себе откровенное хамство в адрес России и президента Владимира Путина. Короткая фраза касалась присутствия наших военных в Венесуэле.

Дональд Трамп позволил себе откровенное хамство в адресРоссии и президента Владимира Путина. Короткая фраза касалась присутствия нашихвоенных в Венесуэле.Американский президент заявил, что Россия должна убраться изВенесуэлы. Такого себе еще не позволял, отмечают наблюдатели. Президент такжесказал, что Вашингтон рассматривает все варианты, как этого можно добиться.В последние дни ситуация вокруг Венесуэлы вышла на новыйуровень. 26 марта Палата представителей конгресса США приняла законопроект,который предполагает, что американские власти будут бороться с российскимвлиянием в Венесуэле. Согласно документу, Россия поддерживает с действующимивенесуэльскими властями тесные связи, в том числе и с президентом страныНиколасом Мадуро, режим которого Вашингтон считает нелегитимным.Штаты озаботились российским влиянием не просто так. За деньдо этого в Каракас прибыли два самолета с российскими военнослужащими. Они прилетелив Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами.МестныеСМИ писали, что, возможно, речь может идти о создании российской военной базы вэтой латиноамериканской стране. Очевидно, что это нервирует американцев,которые хотят самостоятельно разрулить ситуацию в Венесуэле, устроив тамочередную цветную революцию.Именно с подачи Вашингтона в январе этого года спикерпарламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Первыми,кто признал его президентом, были США. Позже к ним присоединились Канада, несколько стран Латинской Америки ибольшая часть европейских государств.В ответ законно избранный президент страны Николас Мадуроразорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив его в попыткегосударственного переворота. На сторону Мадуро встали Россия, Китай, Куба,Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.Понимая, что план по быстрой смене власти в Венесуэлепровалился, США решили снова вернуться к любимой для них теме – пресловутому российскомувмешательству. Между тем Москва за последние два месяца не предпринимала никакихшагов в Венесуэле и не вмешивалась во внутриполитический процесс в этой стране.И только сейчас, отправив туда два военных самолета, продемонстрировалаВашингтону, что не намерена оставлять в беде своего стратегического партнера.Откровенное хамство пока не прокомментировали в Кремле.Связано это, скорее всего, с разницей во времени. Можно не сомневаться, чтоответ на дерзкое заявление американскоголидера еще последует.