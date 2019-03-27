В регионе действует больше 53 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса

В регионе действует больше 53 тысяч предприятий малого и среднего бизнесаГубернатор Владимирской Владимир Сипягин провёл совещание по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях 33-го региона.«Наша область активно реализует нацпроект, направленный на увеличение числа субъектов предпринимательства, – отметил Владимир Сипягин. – Достигнуть поставленные перед нами показатели невозможно без совместной работы и объединения усилий всех уровней власти. От того, как развивается бизнес, зависит жизнь как и в больших городах региона, так и в малых посёлках, от этого зависит развитие всей Владимирской области. И без увеличения числа предпринимателей нам не решить социальные задачи».Сейчас в регионе действует больше 53 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, где трудится почти 194 тысячи человек. По прогнозам в 2019 году эти предприятия внесут в бюджеты всех уровней более 371 миллионов рублей налогами.Власти стремятся к исчезновению административных барьеров, созданию благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, популяризации идеи создания бизнеса, качественному информированию людей о господдержке, а для этого в регионе создадут институт бизнес-гидов.«Проект позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, привлечь в бизнес к 2024 году более 200 тысяч человек», – заявил врио заместителя губернатора Максим Брусенцов.Бизнес-гидом назначат сотрудник органа местного самоуправления – заместителя главы муниципалитета или начальника профильного отдела по развитию предпринимательства. Он будет помогать предпринимателям, развивать новые форматы и сервисы взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами местного самоуправления. Одним из главных направлений работы бизнес-гида станет вовлечение в предпринимательскую деятельность молодёжи.Координировать работу института бизнес-гидов будет департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг обладминистрации.«Одна из приоритетных мер поддержки бизнеса – расширение доступа к финансовым ресурсам, – считает директор этого департамента Тимур Рамазанов. – На эти цели до 2024 года в области выделят более 1,1 миллиарда рублей».