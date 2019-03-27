Заблудившуюся во время лыжной тренировки и проведшую ночь в лесу пятиклассницу из Петербурга перевели из реанимации в отдел интенсивной терапии.

Заблудившуюся во время лыжной тренировки и проведшую ночь в лесу пятиклассницу из Петербурга перевели из реанимации в отдел интенсивной терапии, сообщили изданию 47news в пресс-службе больницы."Девочке значительно лучше", — отметили врачи.Вечером в минувшее воскресенье, 24 марта, 11-летняя Алина Овчинникова вместе с друзьями из детского лагеря "Пионер" в сопровождении трех тренеров отправилась на лыжное ориентирование. Хватились ее около восьми часов вечера, когда она не вышла из леса, но самостоятельные поиски успехом не увенчались, и тогда тренеры обратились в полицию. Телефона у девочки не было, так что определить ее местонахождение было затруднительно. К поискам привлекли волонтеров."Бывает так, что пропавший часами ждёт помощи в лесу, но добровольцы не могут к нему добраться. Не хватает экипажей для доставки поисковиков. Сегодня ночью особенно важно было успеть. Погода и все условия играли против нас", — отметили координаторы.Нашли Алину в начале пятого часа утра рядом со станцией Лемболово — на морозе легко одетая девочка провела более 11 часов. Ее быстро доставили в больницу Святой Марии Магдалины и поместили в реанимацию.