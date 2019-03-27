Российские ВМС получат в 2019 году 15 боевых кораблей и 20 судов обеспечения, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны. Всего в период с 2018 по 2027 годы отечественный флот пополнят 150 кораблей.

Российские ВМС получат в 2019 году 15 боевых кораблей и 20 судов обеспечения, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны. Всего в период с 2018 по 2027 годы отечественный флот пополнят 150 кораблей.В этой связи, уточняет Шойгу, нужно создать стояночные места для современных кораблей, таких как новые фрегаты с высокоточными ракетами, подводные лодки проектов "Ясень" и "Борей". Министр особо отметил, что причалы не просто строят и реконструируют, но и оптимизируют, чтобы сократить стоимость их содержания.Ранее директор предприятия "Северная верфь" Игорь Пономарев рассказал, что флот получит новый фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" в декабре 2019 года. Также завод обещает в этом же году достроить и поставить на боевое дежурство корвет "Гремящий" и судно обеспечения "Всеволод Бобров".