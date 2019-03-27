Божена Рынска предприняла попытку самоубийства, когда узнала о смерти своего мужа Игоря Малашенко в Испании. Журналистка пожелала быть похороненной вместе с любимым мужчиной.

Божена Рынска предприняла попытку самоубийства, когда узнала о смерти своего мужа Игоря Малашенко в Испании. Журналистка пожелала быть похороненной вместе с любимым мужчиной.Божена Рынска стала очередной звездной гостьей Ксении Собчак в ее авторской передаче "Осторожно, Собчак!" Телеведущая пришла к журналистке с букетом роз, та, облаченная в цветастое зеленое платье, с новой прической провела ее по большой квартире, в которой до недавнего времени жила с Игорем Малашенко.Она показала гламурной блондинке коллекцию ваз, сервизов, картин. При этом Божена призналась, что в скором времени от многих вещей ей придется избавиться, чтобы как-то прожить. Дело в том, что Игорь Малашенко ничего ей не оставил. "Наследство все положено им", – уклончиво объяснила Рынска, видимо, имея в виду детей Малашенко. Она отметила, что оспаривать завещание не будет.В ходе передачи выяснилось, что Божена и Игорь ночевали в разных постелях. "Потому что Игорь храпел, как корабельный ревун, и мне приходилось сбегать", – призналась журналистка. Несмотря на живость, с которой она рассказывала о своих коллекциях, о покойной муже Божена говорила с комом в горле и то и дело наворачивающимися слезами. Несколько раз она рыдала.Рынска призналась, что когда узнала о смерти Малашенко в Испании и приехала туда, то с горя предприняла попытку самоубийства. К счастью, ее нашли. Божену сопровождали тетя и Александра Вертинская. Журналистку быстро доставили в реанимацию, где медики откачали ее. "Ты действительно хотела?.." – осторожно спросила Ксения Собчак. "...И хочу. И до сих пор хочу. Ты говоришь про квартиру красивую. А я не вижу этой красоты. Я не чувствую вкуса продуктов. Хочу к Игорю, вот и все", – печально сказала и заплакала.Единственное, что держит журналистку на плаву, это замороженные эмбрионы. На свой организм она не надеется, но у нее есть подходящая суррогатная мать. Однако призналась, что если все ее попытки произвести ребенка от Игоря Малашенко не удастся, она точно наложит на себя руки.Напомним, Игорь Малашенко умер в Испании 25 февраля. Сообщалось, что 64-летний медиаменеджер свел счеты с жизнью.