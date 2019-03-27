Бюджет России все меньше зависит от цены на нефть. Об этом сегодня говорили на расширенной коллегии в Министерстве финансов РФ. Итоги 2018 года подвел Антон Силуанов. Он отметил, что рост экономики за прошлый год составил 2,3 процента - и это самый высокий показатель с 2012 года.

Бюджет России все меньше зависит от цены на нефть. Об этом сегодня говорили на расширенной коллегии в Министерстве финансов РФ. Итоги 2018 года подвел Антон Силуанов. Он отметил, что рост экономики за прошлый год составил 2,3 процента — и это самый высокий показатель с 2012 года. О чем еще говорили участники выступлений?Ситуация в экономике России не вызывает опасений. Промышленность демонстрирует рост, инфляция позволяет сохранять макроэкономическую стабильность и двигаться вперед. С этого начал свое выступление на коллегии Министерства финансов премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, на этом фундаменте можно выстраивать экономику нового типа — вопреки внешнему давлению.Задача на будущее — создать благоприятные и предсказуемые условия для бизнеса. Несмотря на то, что отдельные неналоговые платежи будут внесены в Налоговый кодекс, это не отразится на фискальной нагрузке. В течение шести лет налоги расти не должны. Более того, государство в ближайшее время предложит бизнесу новые режимы защиты инвестиций и упростит существующую систему государственных закупок. А еще нужно уже в этом году определиться с системой индивидуального пенсионного капитала.Бюджет России все меньше зависит от цены на нефть и балансируется на уровне 35-45 долларов за баррель. Это один из лучших результатов за последние 10 лет. Новая макроэкономическая структура и, в частности, бюджетное правило, по мнению министра экономического развития Максима Орешкина, позволили России избежать экономического кризиса в конце 2018 года, когда цены на нефть резко упали с 86 до 50 долларов за баррель.Главная задача для всего финансового блока на 2019 год — успешный запуск национальных проектов.