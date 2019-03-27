Экс-солист группы Премьер-министр Дмитрий Ланской – бывший супруг Юлии Началовой, внезапно скончавшейся в 38 лет, выступил с заявлением, в котором отверг появившиеся ранее обвинения о причастности к анорексии певицы. По его словам, история об анорексии Юлии — выдумка ее пиар-менеджера.

Экс-солист группы "Премьер-министр"Дмитрий Ланской – бывший супруг Юлии Началовой, внезапно скончавшейся в возрасте 38 лет, выступил с заявлением, в котором отверг обвинения в его адрес о причастности к "анорексии" певицы.По его словам, "история об анорексии Юлии — выдумка ее пиар-менеджера", и этому "нет медицинского подтверждения"."Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь", — заявил он в комментарии, который публикует Mash в соцсети "ВКонтакте".Ланской говорит, что Юля "была яркой и независимой личностью", и "вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то против воли".Ранее убитый горем отец певицы рассказал журналистам, что проблемы со здоровьем у дочери начались после того, как она, будучи в нормальном весе, решила худеть.При этом Юлия признавалась, что худела не только для себя, но и для любимого мужчины. В те годы певицы была замужем за Ланским."Я весила 42 килограмма", — говорила тогда Юля и добавляла: "Дима меня поощрял, говорил, что ему все нравится"."Я просто ничего не ела, пила одну воду, а потом мой организм отказался воспринимать и ее", — цитирует StarHit слова певицы.Когда Юлии не стало, ее отец Виктор Началов сказал, что "все беды начались с него" (Дмитрия Ланского)."Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней", — сказал отец певицы после ее смерти.В первую субботу после похорон Юлии Началовой программа Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" была посвящена воспоминаниям о молодой талантливой певице и выяснению причин ее скоропостижной смерти.В первом большом интервью после смерти дочери ее отец Виктор Началов откровенно рассказал Андрею Малахову о том, что происходило со здоровьем Юлии в последние месяцы ее жизни.