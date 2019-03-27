Новым тренером белградского Партизана назначен бывший нападающий Сборной Сербии Саво Милошевич. Российским любителям футбола Милошевич известен по выступлениям за казанский Рубин.

Новым тренером белградского "Партизана" назначен бывший нападающий Сборной Сербии Саво Милошевич. Российским любителям футбола Милошевич известен по выступлениям за казанский "Рубин".Саво Милошевич назначен главным тренером "Партизана" и в четверг будет представлен игрокам. У 45-летнего Милошевича нет опыта самостоятельной практики. Ранее он работал помощником главного тренера сборной Черногории.В 2008 году Саво Милошевич выступал за "Рубин" и стал чемпионом России. Также серб играл за "Партизан", "Астон Виллу", "Сарагосу", "Сельту" и "Париму".