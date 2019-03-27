31-летняя певица решилась показать, как выглядит без макияжа.
Фото Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в Instagram.
31-летняя певица решилась показать, как выглядит без макияжа.
Фото Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке артистка
позирует в машине с распущенными волосами, делая селфи. "День без мейка", – подписала свой снимок Виктория Дайнеко.
Естественное
фото пришлось по душе подписчикам знаменитости. "Вика без макияжа еще краше!!!", "Даже без косметики вы
красотка", "И с мейкапом и без мейкапа ты, душенька, хороша!", -
высказались поклонники Виктории Дайнеко.
В
частности, оценила фото певицы без косметики и актриса Екатерина Вуличенко. "Очень красиво, между прочим!" – поддержала
исполнительницу звезда кино, оставив комментарий под ее фото.
Отметим, что сама Виктория
Дайнеко уже рассказывала о том, что в повседневной жизни отказывается от
идеальных укладок, давая отдохнуть волосам. Кроме того, вне сцены она
предпочитает неяркий макияж. Кроме того, исполнительница позволяет себе
появиться на публике и вовсе без косметики.
Певица старается не афишировать свою личную
жизнь и очень редко рассказывает о материнстве. У подрастает
трехлетняя дочь. По словам певицы, она не намерена показывать свою наследницу в
соцсетях, опасаясь хэйтеров.
Как писали "Дни.ру", некоторое
время назад появились слухи, что возобновила отношения с
экс-возлюбленным Алексеем Воробьевым. Они проводили много времени вместе, но комментировать
слухи о романе знаменитости не стали.