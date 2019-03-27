31-летняя певица решилась показать, как выглядит без макияжа. Фото Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в Instagram.

31-летняя певица решилась показать, как выглядит без макияжа.Фото Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в Instagram.На снимке артисткапозирует в машине с распущенными волосами, делая селфи. "День без мейка", – подписала свой снимок Виктория Дайнеко.Естественноефото пришлось по душе подписчикам знаменитости. "Вика без макияжа еще краше!!!", "Даже без косметики выкрасотка", "И с мейкапом и без мейкапа ты, душенька, хороша!", -высказались поклонники Виктории Дайнеко.частности, оценила фото певицы без косметики и актриса Екатерина Вуличенко. "Очень красиво, между прочим!" – поддержалаисполнительницу звезда кино, оставив комментарий под ее фото.Отметим, что сама ВикторияДайнеко уже рассказывала о том, что в повседневной жизни отказывается отидеальных укладок, давая отдохнуть волосам. Кроме того, вне сцены онапредпочитает неяркий макияж. Кроме того, исполнительница позволяет себепоявиться на публике и вовсе без косметики.Певица старается не афишировать свою личнуюжизнь и очень редко рассказывает о материнстве. У подрастаеттрехлетняя дочь. По словам певицы, она не намерена показывать свою наследницу всоцсетях, опасаясь хэйтеров.Как писали "Дни.ру", некотороевремя назад появились слухи, что возобновила отношения сэкс-возлюбленным Алексеем Воробьевым. Они проводили много времени вместе, но комментироватьслухи о романе знаменитости не стали.