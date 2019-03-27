Следственный комитет России в среду начал процессуальную проверку в отношении литовских судей после неправосудного приговора бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову за события 1991 года.

Следственный комитет России в среду начал процессуальную проверку в отношении литовских судей после "неправосудного приговора" бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову за события 1991 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее стало известно, что экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов и бывший офицер КГБ Михаил Головатов признаны Вильнюсским окружным судом виновными по делу о событиях 1991 года. Они заочно признаны виновными в "преступлениях против человечности и военных преступлениях".Так, Головатов осужден на 12 лет тюрьмы, а Язов – на десять лет. Другие россияне — Юрий Мель и Геннадий Иванов — приговорены к семи и четырем годам лишения свободы.Верховный Совет Литвы в марте 1990 года заявил о независимости республики, однако власти СССР объявили это решение неконституционным. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецназа и ВДВ, занявшие ряд стратегических объектов.В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники выдвинулась в центр Вильнюса. Во время столкновения у телецентра митингующих с военными, выступавшими на стороне советской власти, погибли 14 человек, в том числе и советский лейтенант, более 600 человек получили ранения.