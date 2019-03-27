Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов, обвиняемый в хищении 4 миллиардов рублей, заявил, что не совершал никаких преступных действий.
Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов, обвиняемый в хищении 4 миллиардов рублей, заявил, что не совершал никаких преступных действий.
Как передает "Интерфакс", данное заявление он сделал в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Абызов отверг обвинения в организации преступного сообщества и руководстве им, а также в хищении денег и подчеркнул, что "не использовал свое служебное положение министра".
Защита бывшего чиновника предложила суду залог в один миллиард рублей за освобождение Абызова из СИЗО и помещение его под домашний арест, сообщает РИА Новости. Как пояснил его адвокат Александр Аснис, данная сумма гарантирует, что подсудимый не скроется от правоохранительных органов и не станет мешать следственным действиям.
За Михаила Абызова поручились Александр Волошин, Аркадий Дворкович, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Анатолий Чубайс, Наталья Тимакова.
Обвинение настаивает на аресте, мотивируя это тем, что Абызов может угрожать потерпевшим – Чернышеву и Акопяну, информирует ТАСС. Следователь также рассказал служителям Фемиды, что у Абызова есть имущество за рубежом и связи в правоохранительных органах, поэтому он может оказать давление на свидетелей или скрыться.
Прокуратура поддерживает просьбу следствия о помещении экс-министра в следственный изолятор.
46-летний Абызов был задержан 26 марта в своем загородном доме в Подмосковье.
21 мая 2012 года он вошёл в состав нового правительства РФ в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности "Открытого правительства". В мае 2018 года покинул пост министра в связи с упразднением должности.