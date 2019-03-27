Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов, обвиняемый в хищении 4 миллиардов рублей, заявил, что не совершал никаких преступных действий.

Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов, обвиняемый в хищении 4 миллиардов рублей, заявил, что не совершал никаких преступных действий.Как передает "Интерфакс", данное заявление он сделал в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о его аресте.Абызов отверг обвинения в организации преступного сообщества и руководстве им, а также в хищении денег и подчеркнул, что "не использовал свое служебное положение министра".Защита бывшего чиновника предложила суду залог в один миллиард рублей за освобождение Абызова из СИЗО и помещение его под домашний арест, сообщает РИА Новости. Как пояснил его адвокат Александр Аснис, данная сумма гарантирует, что подсудимый не скроется от правоохранительных органов и не станет мешать следственным действиям.За Михаила Абызова поручились Александр Волошин, Аркадий Дворкович, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Анатолий Чубайс, Наталья Тимакова.Обвинение настаивает на аресте, мотивируя это тем, что Абызов может угрожать потерпевшим – Чернышеву и Акопяну, информирует ТАСС. Следователь также рассказал служителям Фемиды, что у Абызова есть имущество за рубежом и связи в правоохранительных органах, поэтому он может оказать давление на свидетелей или скрыться.Прокуратура поддерживает просьбу следствия о помещении экс-министра в следственный изолятор.46-летний Абызов был задержан 26 марта в своем загородном доме в Подмосковье.21 мая 2012 года он вошёл в состав нового правительства РФ в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности "Открытого правительства". В мае 2018 года покинул пост министра в связи с упразднением должности.