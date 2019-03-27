Политикой двойных стандартов назвал позицию Европейского союза по Крыму французский депутат Европарламента Жан-Люк Шафхаузер.

Политикой двойных стандартов назвал позицию Европейского союза по Крыму французский депутат Европарламента Жан-Люк Шафхаузер.Он отметил, что Евросоюз осуждает воссоединение полуострова с Россией, но при этом приветствует независимость Косова."То, в чем вы отказываете крымчанам, вы считаете допустимым для косоваров. Вы осуждаете воссоединение России и Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косова. Вы осуждаете русских, но одобряете войну НАТО против Югославии", — цитирует слова Шафхаузера телеканал "Россия 24".