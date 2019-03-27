В Ставрополе на балконе четвертого этажа повисла девочка. Сотрудники МЧС подняли пожарную лестницу и спустили обессилевшего ребенка.

В Ставрополе спасатели сняли девочку, висящую на балконе четвертого этажа.Инцидент произошел сегодня, 27 марта, на улице Доваторцев. Пресс-служба МЧС сообщила, что в спасении ребенка участвовали 8 человек и 4 единицы техники."Держись, держись, девочка!" — кричали спасатели, стараясь действовать как можно быстрее. Сотрудник МЧС мгновенно взобрался по приставленной пожарной лестнице и успел снять обессилевшего ребенка.Выяснилось, что девочка находилась в квартире одна. До приезда родителей ее отдали на попечение соседей. Медицинская помощь испуганному ребенку не понадобилась.