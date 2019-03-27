Неделю назад Сергей Шнуров сообщил поклонникам печальную новость: группировка Ленинград прекращает свое существование. Предстоящий тур станет последним для коллектива. Это известие прокомментировала дочь рок-музыканта.

Неделю назад Сергей Шнуров сообщил поклонникам печальную новость: группировка "Ленинград" прекращает свое существование. Предстоящий тур станет последним для коллектива. Это известие прокомментировала дочь рок-музыканта.В микроблоге в Instagram Серафима Шнурова попросила подписчиков задать ей любой вопрос. Один из пользователей поинтересовался, чем же теперь будет заниматься ее отец после роспуска группы. "Как же ваш папа без "Ленинграда"? Что же теперь будет?", – написал юзер.Девушка ответила, что теперь у артиста появится "больше свободного времени" и добавила несколько улыбающихся смайликов. К сообщению наследница приложила снимок, на котором она запечатлена с Сергеем Шнуровым после концерта на стадионе "Газпром Арена". Серафима позирует перед зеркалом в длинном платье с узором, а ее отец – в белых шортах и кроссовках.Напомним, в последние дни продолжает набирать оборот конфликт лидера группы "Ленинград" с продюсером "Ласкового мая". Андрей Разин подал иск против артиста. Он утверждает, что заявления, сделанныев эфире ток-шоу "Зенит", оскорбляют жителей столицы, передает телеканал "". Продюсер потребовал привлечь музыканта к уголовной ответственности.