В столице выставлены на торги сразу два объекта культурного наследия. Это сказочный терем в Новопеределкине работы архитектора Шехтеля и работа его ученика - особняк в Волковом переулке. Новые собственники смогут распорядиться ими по своему усмотрению, но сначала придется привести здания в порядок. Что может появиться в исторических интерьерах?

В столице выставлены на торги сразу два объекта культурного наследия. Это сказочный терем в Новопеределкине работы архитектора Шехтеля и работа его ученика — особняк в Волковом переулке. Новые собственники смогут распорядиться ими по своему усмотрению, но сначала придется привести здания в порядок. Что может появиться в исторических интерьерах?Украшенный башенкой с петушком, с расписными наличниками, будто бы сошедший со страниц сказочной книги дом-терем знаменитого архитектора Федора Шехтеля — 1900-й год постройки, уникальный памятник модерна.Трехэтажный деревянный особняк, дача Левенсона — первые эксперименты Шехтеля с национально-романтическим стилем. Цветочные узоры, павлины на оконных наличниках. Расписной терем с сокровищем внутри: вековым камином."Так как в этот период Шехтель работал довольно плотно с Михаилом Врубелем, скорее всего мы здесь можем увидеть как раз произведения Михаила Врубеля", — говорит историк Москвы Филипп Смирнов.Бесценный объект культурного наследия федерального значения все же оценили. Два миллиона 100 тысяч рублей в год — стартовая цена за аренду шедевра русского модерна. Торги еще не начались, что здесь будет, предположить невозможно. На городской аукцион особняк выставили под административное назначение: то есть, постоянное проживание не предусмотрено. А вот открыть отель здесь смогут вполне законно."Типологически отель и вообще средства размещения являются объектами коммерческой недвижимости. Идейно его можно использовать под рекреацию, под музей, под средства размещения а-ля отель, под какие-то резиденции", — объясняет генеральный директор консалтинговой компании Александр Морозов.А это уже дом ученика Шехтеля — архитектора Владимира Адамовича. С виду неказистый и неприглядный, полуразвалившийся. Облезшая штукатурка, обгоревшие балки — пару лет назад пережил пожар."Может показаться, что это неинтересно и не заслуживает никакого внимания, но на самом деле это уникальный для Москвы дом. Здесь проглядываются элементы французского и австрийского стиля в модерне. Но что еще очень интересно, этот дом состоит из двух частей: это деревянное помещение, часть здания и каменная", — говорит историк Москвы Дмитрий Французов.Сейчас особняк в Волковом переулке выставлен на продажу, что, впрочем, на судьбе объекта культурного наследия должно сказаться положительно. Будущий владелец обязан провести реставрационные работы — это главное условие сделки. Предположительно здесь появится медицинское учреждение. А любые изменения в интерьере будут требовать согласований с городом."Как только это лицо станет собственником, оно должно предпринять все меры по обеспечению его сохранения, которое предусмотрено действующим законодательством. И очень важно, что ко всем этим реставрационным работам собственник может привлечь только организацию, обладающую специальной лицензией, которую выдает Министерство культуры", — говорит председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.Даже став полноправным владельцем исторического здания, собственник будет обязан принимать гостей — инспекторов надзорных ведомств — для плановых проверок. История во всех смыслах стоит дорого.