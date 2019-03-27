Экс-участница реалити-шоу Дом-2 сообщила новость подписчикам в Instagram. Виктория Боня раскрыла подробности личной жизни.

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" сообщила новостьподписчикам в Instagram.Виктория Боня раскрыла подробности личной жизни.Поклонники так одолелимодель вопросами о том, свободна ли она, что знаменитость сдалась. В Stories Виктория Боня рассказала, что ее сердце занято.Телеведущая отметила, чтоне одинока и сильно влюблена. До этого Виктория Боня опубликовала в своеммикроблоге несколько снимков, которыми намекнула на новый роман. Но никакихподробностей она не сообщала.Впрочем, несмотря на точто девушка теперь расставила все точки над i, показывать своего любовника, судя по всему, онапока не собирается. Отметим, что сейчас Виктория Боня большую частьвремени посвящает дочери. Так, недавно она устроила шикарный праздник в честь семилетияАнджелины в Монте-Карло.Как писали "Дни.ру", никогда официально небыла замужем. Девушка встречалась с сыном ирландского миллионера АлександромМихаэлем Смерфитом. У пары родилась дочь Анджелина Летиция, но это не спаслоотношения – Виктория и Александр разошлись.В 2018 году СМИсообщили о том, что у модели роман с французским миллиардером Пьером Андюраном.Позже призналась, что тот заплатил почти полмиллиона долларов занесколько совместных выходов в свет.