Депутатам и сенаторам не удалось прийти к компромиссу по
закону о хостелах в жилых домах. Теперь Совет Госдумы решит вопрос о
преодолении вето Совета Федерации.
Депутатам и сенаторам не удалось прийти к компромиссу по
закону о хостелах в жилых домах. Теперь Совет Госдумы решит вопрос о
преодолении вето Совета Федерации.
Согласительная комиссия двух палат парламента не пришла к
единому мнению по дате вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых
домах. Как сообщила глава думского комитета по жилищной политике Галина
Хованская, срок работы комиссии истекает 28 марта. Дальше судьбу закона будет
решать Совет Думы.
Согласительная комиссия по резонансному закону заседала на
этой неделе дважды, но прийти к решению, которое устроило бы и депутатов, и
сенаторов не смогла. А раз согласия нет, то Госдума имеет полное право преодолеть вето Совета Федерации и отправить
документ на подпись президенту.
В начале марта Госдума приняла закон, запрещающий размещение
хостелов в жилых домах. Депутаты отмечали, что документ направлен на защиту
прав граждан, живущих по соседству с мини-гостиницами.
Совет Федерации отклонил
закон, после чего обе палаты парламента сформировали согласительную комиссию.
Сенаторы настаивали, чтобы запрет начал действовать не ранее 1 января 2020 года;
депутаты планировали, что закон вступит в силу 1 июля 2019 года.
Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что они
зачастую находятся в квартирах жилых
домов. Это создает неудобство остальным жителям многоэтажек. В Госдуму поступает
огромное количество жалоб на хостелы и их постояльцев.
Судя по данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, что
хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Среди
москвичей и петербуржцев о неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных.
Главными минусами такого соседства люди называют большое количество
посторонних, а также шум, употребление спиртных напитков, курение и прочее.