Депутатам и сенаторам не удалось прийти к компромиссу по закону о хостелах в жилых домах. Теперь Совет Госдумы решит вопрос о преодолении вето Совета Федерации.

Депутатам и сенаторам не удалось прийти к компромиссу позакону о хостелах в жилых домах. Теперь Совет Госдумы решит вопрос опреодолении вето Совета Федерации.Согласительная комиссия двух палат парламента не пришла кединому мнению по дате вступления в силу закона о запрете хостелов в жилыхдомах. Как сообщила глава думского комитета по жилищной политике ГалинаХованская, срок работы комиссии истекает 28 марта. Дальше судьбу закона будетрешать Совет Думы.Согласительная комиссия по резонансному закону заседала наэтой неделе дважды, но прийти к решению, которое устроило бы и депутатов, исенаторов не смогла. А раз согласия нет, то Госдума имеет полное право преодолеть вето Совета Федерации и отправитьдокумент на подпись президенту.В начале марта Госдума приняла закон, запрещающий размещениехостелов в жилых домах. Депутаты отмечали, что документ направлен на защитуправ граждан, живущих по соседству с мини-гостиницами.Совет Федерации отклонилзакон, после чего обе палаты парламента сформировали согласительную комиссию.Сенаторы настаивали, чтобы запрет начал действовать не ранее 1 января 2020 года;депутаты планировали, что закон вступит в силу 1 июля 2019 года.Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что онизачастую находятся в квартирах жилыхдомов. Это создает неудобство остальным жителям многоэтажек. В Госдуму поступаетогромное количество жалоб на хостелы и их постояльцев.Судя по данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, чтохостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Средимосквичей и петербуржцев о неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных.Главными минусами такого соседства люди называют большое количествопосторонних, а также шум, употребление спиртных напитков, курение и прочее.