к 2024 году ипотечные ставки должны уменьшиться до 8% годовых.

Средневзвешенная ставка по ипотеке по итогам первого квартала превысит 10%, и сохранится на этом уровне до конца года. Такой прогноз содержится в исследовании, подготовленном экспертами рейтингового агентства "Эксперт РА" (RAEX)."Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года", - считают аналитики.Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и кабинету министров работать над снижением ипотечных ставок. К 2024 году ставки должны снизиться до 8%, в Минфине считают, что достичь таких показателей можно раньше.Осенью прошлого года ЦБ впервые повысил ключевую ставку в сентябре: с 7,25 до 7,5%. Свое решение он объяснил усилением внешних рисков и их давлением на финансовые рынки и инфляцию. Второе повышение до 7,75% годовых произошло в декабре (на этом уровне ключевая ставка сохраняется и сейчас). Вслед за ключевой банки повысили ставки по кредитам, в том числе, жилищным.