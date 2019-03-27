Практику раздельного сбора мусора необходимо стимулировать снижением тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партийного проекта Единой России Чистая страна Владимир Бурматов.

Практику раздельного сбора мусора необходимо стимулировать снижением тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов.В ходе общественных дискуссий эксперты выработали инаправили в правительство ряд предложений, которые позволят снизить тарифы наобращение с ТКО, отметил он. "Одна из предложенных мер – это повсеместноевведение практики раздельного накопления отходов", – сказал Бурматов.Законодатель отметил, что удалось снять "абсолютноглупые и абсурдные ограничения", к примеру, необходимость оплачивать НДФЛот сдачи макулатуры. Но на этом останавливаться нельзя, подчеркнулпарламентарий.По его словам, перерабатывающие отходы предприятия загруженылишь на 30-40%. "Потому что в регионах нет потоков, так как втерриториальных схемах обращения с отходами попросту не прописан раздельныйсбор", – пояснил единоросс. Бурматов уверен: требуется изменитьтерриториальные схемы с учетом необходимости внедрения раздельного накоплениятвердых коммунальных отходов.Также следует стимулировать людей к раздельному сборумусора, сказал парламентарий. Однако для этого нужна инфраструктура, в томчисле раздельные баки. Степень ее готовности вызывает вопросы, равно как и видыстимулирования, сказал Бурматов."В этой связи партия предлагает определить порядоквозврата средств на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО гражданам,осуществляющим раздельное накопление мусора, а также освободить региональныеоператоры в таких случаях от платы за негативное воздействие на окружающуюсреду", – сообщил парламентарий.Кроме того, единороссы предлагают установитьдифференцированный подход к определению нормативов накопления твердыхкоммунальных отходов, определить в качестве расчетной единицы количествопроживающих лиц, а не площадь помещения, установить размер платы за обращение сТКО исходя из фактического объема их образования.Единороссам уже удалось смягчить параметры "мусорнойреформы", создав для регионов приемлемые условия перехода на новуюсистему. Благодаря этому в реформу "вписались" 60 субъектовФедерации, еще 10 – частично, уточнил глава думского комитета по экологии.При этом раздельный сбор использует лишь каждый пятыйрегион, отметил Бурматов. "То есть они в принципе заложили для себя этувозможность, а остальные даже ее не рассматривают", – посетовалпарламентарий и назвал это недоработкой. По его словам, такие регионы невыполнят поручение президента о том, что 60% отходов должны перерабатываться.Без раздельного сбора мусора достичь такой цифры невозможно, подчеркнулединоросс.Меры, которые предлагает партия, помогут достичьпоставленной главой государства цели. "И, в конечном счете, должныпривести к снижению тарифов за обращение с ТКО для граждан", – заключилБурматов.Партийный проект "Единой России" "Чистаястрана" объединяет усилия партии органов власти, профессиональныхэкологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбус незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрениюраздельного сбора отходов.