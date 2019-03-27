Практику раздельного сбора мусора необходимо стимулировать снижением тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партийного проекта Единой России Чистая страна Владимир Бурматов.
Практику раздельного сбора мусора необходимо стимулировать снижением тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов.
В ходе общественных дискуссий эксперты выработали и
направили в правительство ряд предложений, которые позволят снизить тарифы на
обращение с ТКО, отметил он. "Одна из предложенных мер – это повсеместное
введение практики раздельного накопления отходов", – сказал Бурматов.
Законодатель отметил, что удалось снять "абсолютно
глупые и абсурдные ограничения", к примеру, необходимость оплачивать НДФЛ
от сдачи макулатуры. Но на этом останавливаться нельзя, подчеркнул
парламентарий.
По его словам, перерабатывающие отходы предприятия загружены
лишь на 30-40%. "Потому что в регионах нет потоков, так как в
территориальных схемах обращения с отходами попросту не прописан раздельный
сбор", – пояснил единоросс. Бурматов уверен: требуется изменить
территориальные схемы с учетом необходимости внедрения раздельного накопления
твердых коммунальных отходов.
Также следует стимулировать людей к раздельному сбору
мусора, сказал парламентарий. Однако для этого нужна инфраструктура, в том
числе раздельные баки. Степень ее готовности вызывает вопросы, равно как и виды
стимулирования, сказал Бурматов.
"В этой связи партия предлагает определить порядок
возврата средств на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО гражданам,
осуществляющим раздельное накопление мусора, а также освободить региональные
операторы в таких случаях от платы за негативное воздействие на окружающую
среду", – сообщил парламентарий.
Кроме того, единороссы предлагают установить
дифференцированный подход к определению нормативов накопления твердых
коммунальных отходов, определить в качестве расчетной единицы количество
проживающих лиц, а не площадь помещения, установить размер платы за обращение с
ТКО исходя из фактического объема их образования.
Единороссам уже удалось смягчить параметры "мусорной
реформы", создав для регионов приемлемые условия перехода на новую
систему. Благодаря этому в реформу "вписались" 60 субъектов
Федерации, еще 10 – частично, уточнил глава думского комитета по экологии.
При этом раздельный сбор использует лишь каждый пятый
регион, отметил Бурматов. "То есть они в принципе заложили для себя эту
возможность, а остальные даже ее не рассматривают", – посетовал
парламентарий и назвал это недоработкой. По его словам, такие регионы не
выполнят поручение президента о том, что 60% отходов должны перерабатываться.
Без раздельного сбора мусора достичь такой цифры невозможно, подчеркнул
единоросс.
Меры, которые предлагает партия, помогут достичь
поставленной главой государства цели. "И, в конечном счете, должны
привести к снижению тарифов за обращение с ТКО для граждан", – заключил
Бурматов.
Партийный проект "Единой России" "Чистая
страна" объединяет усилия партии органов власти, профессиональных
экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу
с незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрению
раздельного сбора отходов.