Единая Россия намерена добиваться компенсации нанесенного экологического ущерба от строительства завода на Байкале. Стройка признана судом незаконной.

"Единая Россия" намерена добиваться компенсации нанесенного экологическогоущерба от строительства завода на Байкале. Стройка признана судом незаконной.Собственники завода должны компенсировать ущерб, нанесенныйэкосистеме озера, заявил координатор партийного проекта "Чистая страна", глава комитета Госдумы поэкологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Решение суда однозначно говорит, что "Единая Россия" былаправа в этой ситуации, поставив под сомнение законность строительства. Это неконец. Конец будет тогда, когда собственники демонтируют оборудование,установленные трубы, компенсируют ущерб, нанесенный водоемам, потому что былизафиксированы нефтеразливы", – сказал Бурматов.По его оценке, байкальской природе был нанесен серьезныйущерб. На месте, где было начато строительство завода, теперь необходимопровести рекультивацию земель. На берегу озера во время перелетаостанавливаются птицы, находящиеся в Красной книге. "Баланс экосистемы былнарушен, и сейчас его предстоит восстанавливать", – заявил депутат.Он намерен встретиться с прокурором Иркутской области и активистамиэкологического движения, чтобы обсудить с ними дальнейшие действия для решениясложившейся ситуации на Байкале.Точка будет поставлена, когда Байкалу не будет ничегоугрожать, а пока угроз еще очень много.Напомним, что Кировский районный суд Иркутска удовлетворилтребования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора и призналнезаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологическойэкспертизы строительства завода по разливу воды на берегу Байкала. До этого провестипроверку законности строительства поручил премьер-министр Дмитрий Медведев, аВладимир Бурматов по этому вопросу обращался с запросом к генпрокурору ЮриюЧайке.Строительство завода на берегу Байкала началось в январеэтого года. Предполагалось, что предприятие будет разливать и продавать в Китайболее 150 тысяч кубометров воды в год.