Анна Сафонова – жена известного актера Георгия Тесли-Герасимова
подозревает, что под видом племянницы ее муж привел в семью молодую любовницу. Женщина
пригласила супруга в студию На самом деле, чтобы расставить все точки над i.
Анна Сафонова – жена известного актера Георгия Тесли-Герасимова
подозревает, что под видом племянницы ее муж привел в семью молодую любовницу. Женщина
пригласила супруга в студию "На самом деле", чтобы расставить все точки над i.
Месяц назад артист снял для некой Дарьи Амелиной квартиру по
соседству и иногда в тайне от жены наносит ей визиты. "Эта девушка появилась в
нашей семье в начале марта. Это дочь двоюродного брата. Приехала поступать в театральное
училище. Живет она в Иркутской области", – рассказала Анна в программе "На
самом деле".
Меж тем, Сафонова допускает, что между ними совсем не
родственные отношения. Соседи заметили, что машина Георгия в рабочее время припаркована
возле дома предполагаемой племянницы.
"Она путается в показаниях. Она не помнит девичью фамилию
своей мамы. Если человек находится в трех кварталах от дома, говорит, что на
работе, там припаркована его машина, трубку он не берет, что я могу
предположить?" – добавила жена артиста.
Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев не скрывал своего
удивления. "Снимает квартиру своей любовнице, представляет ее своей племянницей,
проводит у нее свое свободное время и при этом на публику, и для вас говорит о
том, что занимается образованием девочки и пытается помочь ей в жестокой Москве",
– рассуждал шоумен беседуя с Сафоновой.
На съемочной площадке "На самом деле" появился сам Георгий
Тесля-Герасимов. Артист уверил присутствующих, что общается с Дарьей лишь для
того, чтобы помочь ей встать на ноги в столице. Однако, жена артиста убеждена,
что девушке не 26 лет, как настоящей племяннице Георгия, а около 20.
В студии появилась и сама Дарья Амелина. Эксперты отметили,
что родственница звезды пришла на программу в неуместном наряде: вечернее красное платье с глубоким
декольте и высоким разрезом на юбке. Дарья опровергла обвинения Анны.
После Сафонова призналась, что наняла адвоката, который собрал
информацию о предполагаемой племяннице мужа. Юрист Александр Бенхин также
приехал на ток-шоу. Он рассказал присутствующим, что Дарья от рождения носит
фамилию Заец. Она родилась и выросла в Москве, недавно ей исполнилось 20 лет.
Дмитрий Шепелев согласился озвучить результаты генетического
исследования, который добавил ситуации ясности. "Вероятность
того, что Георгий Тесля-Герасимов и Дарья являются родственниками, составляет
1,5%. 98% за то, что вы не являетесь родственниками", – заявил ведущий .
Георгий Тесля-Герасимов продолжил отрицать связь с Дарьей. Он отметил, что рассматривает ее как
бизнес-проект. Однако, когда в студии появился брат девушки – Михаил Заец, и рассказал,
что между актером и его сестрой роман. Артист сбежал из студии.
"Если честно, я рассчитывал на откровенное признание
Георгия. – это подлость",– вспылил ведущий программы Дмитрий Шепелев.