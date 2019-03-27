Анна Сафонова – жена известного актера Георгия Тесли-Герасимова подозревает, что под видом племянницы ее муж привел в семью молодую любовницу. Женщина пригласила супруга в студию На самом деле, чтобы расставить все точки над i.

Анна Сафонова – жена известного актера Георгия Тесли-Герасимоваподозревает, что под видом племянницы ее муж привел в семью молодую любовницу. Женщинапригласила супруга в студию "На самом деле", чтобы расставить все точки над i.Месяц назад артист снял для некой Дарьи Амелиной квартиру пососедству и иногда в тайне от жены наносит ей визиты. "Эта девушка появилась внашей семье в начале марта. Это дочь двоюродного брата. Приехала поступать в театральноеучилище. Живет она в Иркутской области", – рассказала Анна в программе "Насамом деле".Меж тем, Сафонова допускает, что между ними совсем неродственные отношения. Соседи заметили, что машина Георгия в рабочее время припаркованавозле дома предполагаемой племянницы."Она путается в показаниях. Она не помнит девичью фамилиюсвоей мамы. Если человек находится в трех кварталах от дома, говорит, что наработе, там припаркована его машина, трубку он не берет, что я могупредположить?" – добавила жена артиста.Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев не скрывал своегоудивления. "Снимает квартиру своей любовнице, представляет ее своей племянницей,проводит у нее свое свободное время и при этом на публику, и для вас говорит отом, что занимается образованием девочки и пытается помочь ей в жестокой Москве",– рассуждал шоумен беседуя с Сафоновой.На съемочной площадке "На самом деле" появился сам ГеоргийТесля-Герасимов. Артист уверил присутствующих, что общается с Дарьей лишь длятого, чтобы помочь ей встать на ноги в столице. Однако, жена артиста убеждена,что девушке не 26 лет, как настоящей племяннице Георгия, а около 20.В студии появилась и сама Дарья Амелина. Эксперты отметили,что родственница звезды пришла на программу в неуместном наряде: вечернее красное платье с глубокимдекольте и высоким разрезом на юбке. Дарья опровергла обвинения Анны.После Сафонова призналась, что наняла адвоката, который собралинформацию о предполагаемой племяннице мужа. Юрист Александр Бенхин такжеприехал на ток-шоу. Он рассказал присутствующим, что Дарья от рождения носитфамилию Заец. Она родилась и выросла в Москве, недавно ей исполнилось 20 лет.Дмитрий Шепелев согласился озвучить результаты генетическогоисследования, который добавил ситуации ясности. "Вероятностьтого, что Георгий Тесля-Герасимов и Дарья являются родственниками, составляет1,5%. 98% за то, что вы не являетесь родственниками", – заявил ведущий .Георгий Тесля-Герасимов продолжил отрицать связь с Дарьей. Он отметил, что рассматривает ее какбизнес-проект. Однако, когда в студии появился брат девушки – Михаил Заец, и рассказал,что между актером и его сестрой роман. Артист сбежал из студии."Если честно, я рассчитывал на откровенное признаниеГеоргия. – это подлость",– вспылил ведущий программы Дмитрий Шепелев.