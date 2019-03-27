Хоккеист Александр Фролов впервые прокомментировал иск, который он якобы подал против бывшей возлюбленной Юлии Началовой. По слухам, именно эти разборки и стали причиной резкого ухудшения здоровья артистки. Спортсмен дал интервью корреспонденту программы Пусть говорят Первого канала.

Хоккеист Александр Фролов впервые прокомментировал иск,который он якобы подал против бывшей возлюбленной Юлии Началовой. По слухам,именно эти разборки и стали причиной резкого ухудшения здоровья артистки. Спортсмендал интервью корреспонденту программы "Пусть говорят" Первого канала.Фролов встретился с журналистами в Лос-Анжелесе. Александротметил, что у него нет претензий к певице и ее родственникам. "Долгов у Юлипередо мной не было и нет. У меня долгов перед Юлей нет. Все сделки по квартиреи финансовые вопросы были полностью урегулированы", – заметил спортсмен вбеседе с представителем "Пусть говорят".По словам спортсмена, некая организация ООО "Весенниеинвестиции" подала иск с требованием взыскать с него почти 26 миллионов рублей.Представители компании заявляют, что выкупили его долг у Началовой за 15миллионов. Фролов не понимает, почему "Весенние инвестиции" требуютрассмотрения дела в Нижнем Новгороде, по мнению звезды, оно должно рассматриватьсяв Москве. Адвокаты хоккеиста уже обратились за разъяснениями в Верховный суд.Фролов считает, что в этой странной истории каким-то образомзамешен последний любимый мужчина певицы Вячеслав Кудря.По словам спортсмена, избранник Юлии как раз является судьей областногонижегородского суда.Выслушав доводы хоккеиста, адвокат Лариса Широкова, котораянаходилась в студии "Пусть говорят", отметила, что перед появлением в студиисверилась с картотекой Московского городского суда, и выяснила, что никакого заявленияв Верховный суд от Александра нет, есть конкретный иск Фролова к Началовой."Я ждала позиции Фролова, хочу сказать, что это откровеннаяложь. Он не мог не знать, что призвал ее к ответу, она установлена там какответчик", – заметил юрист в студии .Отметим, ранее сообщалось, что Александр Фролов повеситогромный долг на несовершеннолетнюю дочь Юлии Началовой Веру. Спортсмен судилсяс певицей из-за 20 миллионов рублей, якобы выплаченных за долю в четырехкомнатнойквартире, когда они встречались.Меж тем, при жизни певица заявляла, что не получала денег. Прошлымлетом Началова подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделкинедействительной. По словам звезды, расписку хоккеисту она дала в невменяемомсостоянии.После смерти Началовой в Сети началась настоящая травляФролова. Спортсмена обвиняли в смерти певицы. Якобы он довел Юлию до больницы, затеявразборки из-за квартиры.Меж тем, пресс-секретарь умершей артистки Анна Исаева встудии призвала прекратить нападки на хоккеиста. По словамменеджера звезды, кончина Началовой не связана с иском Фролова.