Супруг певицы Наташи Королевой удивил подписчиков странным головным убором. Сергей Глушко, он же Тарзан, водрузил на голову внушительных размеров розу.

Супруг певицы Наташи Королевой удивил подписчиков странным головнымубором. Сергей Глушко, он же Тарзан, водрузилна голову внушительных размеров розу.В личном Instagram артист частопозирует без одежды, чем очень радует поклонниц. Однако сегодня Сергей Глушкоопубликовал забавный снимок, на котором запечатлен с массивной шляпой на головев виде бутона розы."Всех причастных – с Днем Театра! Специально выращенная мноюк этому дню роза – Вам!😀😉 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написал артист ниже.Интернет-обыватели, впрочем, как и всегда, с восторгом встретилиновую публикацию знаменитости. Они оценили чувство юмора и смелость Сергея."Вау какой милый цветочек🌺", "Класс!!!Вам идет)))", "Шляпа впечатляет!", "Откуда такая гигантскаяерунда, где достать? Красота))", – писали интернет-обыватели.Отметим, Тарзан частенько выкладывает в свой микроблогэротичные фото и ролики. Так, ранее Сергей Глушко опубликовал в Instagramкороткую видеозапись. В кадре он произносит небольшую речь, в которойпредупреждает, что сейчас будет обнажаться. И на радость поклонницамраспахивает халат. Под ним у Тарзана были только плавки.