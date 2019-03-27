Супруг певицы Наташи Королевой удивил подписчиков странным головным
убором. Сергей Глушко, он же Тарзан, водрузил
на голову внушительных размеров розу.
Супруг певицы Наташи Королевой удивил подписчиков странным головным
убором. Сергей Глушко, он же Тарзан, водрузил
на голову внушительных размеров розу.
В личном Instagram артист часто
позирует без одежды, чем очень радует поклонниц. Однако сегодня Сергей Глушко
опубликовал забавный снимок, на котором запечатлен с массивной шляпой на голове
в виде бутона розы.
"Всех причастных – с Днем Театра! Специально выращенная мною
к этому дню роза – Вам!😀😉 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написал артист ниже.
Интернет-обыватели, впрочем, как и всегда, с восторгом встретили
новую публикацию знаменитости. Они оценили чувство юмора и смелость Сергея.
"Вау какой милый цветочек🌺", "Класс!!!
Вам идет)))", "Шляпа впечатляет!", "Откуда такая гигантская
ерунда, где достать? Красота))", – писали интернет-обыватели.
Отметим, Тарзан частенько выкладывает в свой микроблог
эротичные фото и ролики. Так, ранее Сергей Глушко опубликовал в Instagram
короткую видеозапись. В кадре он произносит небольшую речь, в которой
предупреждает, что сейчас будет обнажаться. И на радость поклонницам
распахивает халат. Под ним у Тарзана были только плавки.