Она поблагодарила мэрию и депутатский корпус за продуктивное взаимодействие

Она поблагодарила мэрию и депутатский корпус за продуктивное взаимодействиеГлава города Владимира Ольга Деева отчиталась о своей работе за 2018 год.«Человек — главная ценность государства, поэтому основная задача представителей власти и большая ответственность каждого из депутатов – сделать всё возможное для улучшения качества жизни людей. Каждый орган имеет свои полномочия, в рамках которых может осуществлять свою деятельность. Одна из главных задач главы города — организация деятельности Совета народных депутатов», - пишут в пресс-службе мэрии.Ольга Деева рассказала о деятельности депутатов, об их общественной работе. Кроме того, подвела промежуточные итоги выполнения предложений и наказов, которые депутатам дали избиратели ещё в 2015 году. Всего выполили 64% наказов, 16% уже потеряли свою актуальность, а около 10% выполнили при участии администрации областной столицы в период предвыборной кампании. По остальным наказам работу продолжают.Также глава города доложила о результатах работы комитетов и затронула острые вопросы, которые обсуждают на заседаниях президиума.Ольга Деева рассказала и о своей деятельности, в которую входит взаимодействие с некоммерческим сектором, представление интересов Владимира в международных отношениях; работа в качестве председателя призывных комиссий, личные приёмы граждан и рассмотрение обращений.В заключении Ольга Александровна поблагодарила администрацию Владимира и депутатский корпус за конструктив в работе и продуктивное взаимодействие.