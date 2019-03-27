Краснодарский боец ММА, чемпион Европы и мира Гога Шаматава проведет бой в против первого номера ACA Расула Албасханова из Грозного. Поединок состоится 30 марта.

Краснодарский боец ММА, чемпион Европы и мира Гога Шаматава проведет бой в против "первого номера" ACA Расула Албасханова из Грозного. Поединок состоится 30 марта."Подготовка к бою завершена. Соперника тщательно изучали. Расул Албасханов очень сильный, бился два раза за титул, очень крепкий. Всесторонне развит: сильные борцовские навыки и прекрасный удар. Я комфортнее чувствую себя в стойке, но с каждой тренировкой я развиваюсь в борцовском плане, чтоб стать универсальным. Так что бой покажет, чье "кунг-фу" лучше, мое или его. Сейчас я сверхмотивирован: мне надо пройти Албасханова. Ведь дальше у меня огромные планы в ММА", — заявил Гога Шаматава."Чувствую себя отлично, "мотор" мой работает без сбоев. Сбросить пришлось немало, остались последние килограммы. Настроение прекрасное, раньше было сложнее психологически настаиваться. Видимо, спокойствие приходит с опытом. В данный момент читаю книги, смотрю кино, общаюсь с семьей. Сейчас я уже абстрагируюсь от мира. Осталось немного времени до момента, когда смогу заглянуть в глаза своему сопернику и проверить, насколько он силен внутри. Ментально я готов, уверен и хладнокровен. В клетке я всегда не тот Гога, которого все знают. Я надеваю перчатки и превращаюсь в сверхчеловека", — добавил боец.