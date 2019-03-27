Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в среду, 27 марта, встретился с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги шейхом Мохаммедом Бин Абдул Карим аль-Иссой. Стороны обсудили развитие межнациональных и межконфессиональных отношений. Мохаммед аль-Исса высоко оценил усилия России по сохранению мира и согласия между разными этносами и религиями.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в среду, 27 марта, встретился с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги шейхом Мохаммедом Бин Абдул Карим аль-Иссой. Стороны обсудили развитие межнациональных и межконфессиональных отношений. Мохаммед аль-Исса высоко оценил усилия России по сохранению мира и согласия между разными этносами и религиями.
На встрече с Вячеславом Володиным Мохаммед Бин Абдул Карим
аль-Исса выразил обеспокоенность растущей пропастью между культурами и
цивилизациями. Россию он назвал примером страны, в которой многие
народы и религии живут в согласии.
По словам генсека Всемирной исламской лиги, огромная заслуга
в этом принадлежит главе российского государства Владимиру Путину. "Мы
называем его мудрым президентом, он пользуется огромным народным авторитетом в
восточных странах", – отметил шейх.
Кроме того, Карим аль-Исса высоко оценил роль Госдумы.
Российский парламент он назвал сильным, развитым и разнообразным органом.
"Мы хотим поздравить Россию с таким парламентом,
президентом и народом", – сказал шейх.
Вячеслав Володин поблагодарил высокого гостя за такую позитивную
оценку. По словам спикера, многонациональность и многоконфессиональность России
– ее сильная сторона. "Мы делаем все, чтобы защитить права верующих, чтобы
обеспечить гражданам изучение родного языка. Было бы правильно, чтобы по этому
пути шли другие страны", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Парламентарий отметил, что, хотя религиозные конфессии в России
отделены от государства, последнее всячески помогает верующим, в том числе это
касается восстановления храмов, мечетей. В качестве примера Володин привел
Чечню. "На территории республики есть и национальные школы, действуют
мечети, православные храмы", – сказал спикер Госдумы.
Отметил Володин и поддержку, которую оказывает государство в
паломничестве российских мусульман в Саудовскую Аравию к святым местам.
Активное участие в нем стали принимать и жители Крыма, добавил председатель
нижней палаты.
Продолжая тему полуострова, спикер отметил, что в Республике
Крым три государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. "И
при поддержке президента, после обращения к нему мусульман, проживающих на
территории Крыма, строится мечеть в Симферополе", – подчеркнул Володин,
отметив, что она будет одной из самых красивейших в мире.
По словам спикера, будущее народов можно строить только на основании
толерантного подхода, к тому же необходимо придерживаться принципа
невмешательства в дела других стран. В против случае, может произойти то, что
случилось в Ираке, Ливии, Сирии, сказал он.
Володин подчеркнул, что важно обсуждать эти вопросы в рамках
международных конференций. "Это в общем то та тема, которую вы будете завтра
обсуждать здесь в Москве", – добавил законодатель.
В свою очередь, Карим аль-Исса отметил, что Всемирная
исламская лига ценит тесные связи с Россией и опыт нашей страны по сохранению
мира и стабильности между конфессиями. "Считаем, что этот опыт войдет в
историю межэтнических и межрелигиозных отношений всего мира", – подчеркнул
генеральный секретарь.
В заключение Вячеслав Володин выразил надежду, что эта
встреча не последняя. Он предложил Кариму аль-Иссе посетить другие российские
города. Также спикер попросил передать слова признательности королю Саудовской
Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду за помощь в увеличении количества российских паломников к святым
местам.
Всемирная исламская лига создана в 1962 году по инициативе
Саудовской Аравии. Штаб-квартира организации находится в Мекке. Также есть
несколько филиалов – в Медине, Эр-Рияде и Джидде. Лига занимается религиозной и
культурно-просветительской деятельностью.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в
деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с
зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и
конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в
межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений
нынешнего депутатского корпуса.