Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в среду, 27 марта, встретился с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги шейхом Мохаммедом Бин Абдул Карим аль-Иссой. Стороны обсудили развитие межнациональных и межконфессиональных отношений. Мохаммед аль-Исса высоко оценил усилия России по сохранению мира и согласия между разными этносами и религиями.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в среду, 27 марта, встретился с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги шейхом Мохаммедом Бин Абдул Карим аль-Иссой. Стороны обсудили развитие межнациональных и межконфессиональных отношений. Мохаммед аль-Исса высоко оценил усилия России по сохранению мира и согласия между разными этносами и религиями.На встрече с Вячеславом Володиным Мохаммед Бин Абдул Карималь-Исса выразил обеспокоенность растущей пропастью между культурами ицивилизациями. Россию он назвал примером страны, в которой многиенароды и религии живут в согласии.По словам генсека Всемирной исламской лиги, огромная заслугав этом принадлежит главе российского государства Владимиру Путину. "Мыназываем его мудрым президентом, он пользуется огромным народным авторитетом ввосточных странах", – отметил шейх.Кроме того, Карим аль-Исса высоко оценил роль Госдумы.Российский парламент он назвал сильным, развитым и разнообразным органом."Мы хотим поздравить Россию с таким парламентом,президентом и народом", – сказал шейх.Вячеслав Володин поблагодарил высокого гостя за такую позитивнуюоценку. По словам спикера, многонациональность и многоконфессиональность России– ее сильная сторона. "Мы делаем все, чтобы защитить права верующих, чтобыобеспечить гражданам изучение родного языка. Было бы правильно, чтобы по этомупути шли другие страны", – подчеркнул председатель нижней палаты.Парламентарий отметил, что, хотя религиозные конфессии в Россииотделены от государства, последнее всячески помогает верующим, в том числе этокасается восстановления храмов, мечетей. В качестве примера Володин привелЧечню. "На территории республики есть и национальные школы, действуютмечети, православные храмы", – сказал спикер Госдумы.Отметил Володин и поддержку, которую оказывает государство впаломничестве российских мусульман в Саудовскую Аравию к святым местам.Активное участие в нем стали принимать и жители Крыма, добавил председательнижней палаты.Продолжая тему полуострова, спикер отметил, что в РеспубликеКрым три государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. "Ипри поддержке президента, после обращения к нему мусульман, проживающих натерритории Крыма, строится мечеть в Симферополе", – подчеркнул Володин,отметив, что она будет одной из самых красивейших в мире.По словам спикера, будущее народов можно строить только на основаниитолерантного подхода, к тому же необходимо придерживаться принципаневмешательства в дела других стран. В против случае, может произойти то, чтослучилось в Ираке, Ливии, Сирии, сказал он.Володин подчеркнул, что важно обсуждать эти вопросы в рамкахмеждународных конференций. "Это в общем то та тема, которую вы будете завтраобсуждать здесь в Москве", – добавил законодатель.В свою очередь, Карим аль-Исса отметил, что Всемирнаяисламская лига ценит тесные связи с Россией и опыт нашей страны по сохранениюмира и стабильности между конфессиями. "Считаем, что этот опыт войдет висторию межэтнических и межрелигиозных отношений всего мира", – подчеркнулгенеральный секретарь.В заключение Вячеслав Володин выразил надежду, что этавстреча не последняя. Он предложил Кариму аль-Иссе посетить другие российскиегорода. Также спикер попросил передать слова признательности королю СаудовскойАравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду за помощь в увеличении количества российских паломников к святымместам.Всемирная исламская лига создана в 1962 году по инициативеСаудовской Аравии. Штаб-квартира организации находится в Мекке. Также естьнесколько филиалов – в Медине, Эр-Рияде и Джидде. Лига занимается религиозной икультурно-просветительской деятельностью.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов иконференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи вмежпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достиженийнынешнего депутатского корпуса.