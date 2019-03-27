Индия провела успешные испытания противоспутниковой ракеты. Новый перехватчик сбил космический аппарат на низкой орбите через три минут после старта, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Индия провела успешные испытания противоспутниковой ракеты. Новый перехватчик сбил космический аппарат на низкой орбите через три минут после старта, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.Также он уточнил, что оружие было создано индийской организацией оборонных исследований и разработок. Глава правительства поздравил специалистов этой структуры с успехом и добавил, что Индия может защищать себя не только на земле, воде и в воздухе, но и в космосе, пишет агентство ТАСС.Перехват спутников на орбите – задача сложная, так как они двигаются с первой космической скорость – то есть почти 8 километров в секунду. Технологии для уничтожения спутников есть у России, США, Китая, а теперь и у Индии.