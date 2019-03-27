Итальянский специалист Клаудио Рифелли может войти в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу. Рифелли станет помощником главного тренера Туомаса Саммельвуо.

Итальянский специалист Клаудио Рифелли может войти в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу. Рифелли станет помощником главного тренера Туомаса Саммельвуо.Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко подтвердил ТАСС возможное назначение Клаудио Рифелли в штаб сборной России. При этом Шевченко сказал, что Алексей Вербов станет тренером второй сборной.В марте главным тренером мужской сборной России был назначен финн Туомас Саммельвуо. Он заменил на этом посту Сергея Шляпникова.