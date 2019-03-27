Итальянский специалист Клаудио Рифелли может войти в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу. Рифелли станет помощником главного тренера Туомаса Саммельвуо.
Итальянский специалист Клаудио Рифелли может войти в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу. Рифелли станет помощником главного тренера Туомаса Саммельвуо.
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко подтвердил ТАСС возможное назначение Клаудио Рифелли в штаб сборной России. При этом Шевченко сказал, что Алексей Вербов станет тренером второй сборной.
В марте главным тренером мужской сборной России был назначен финн Туомас Саммельвуо. Он заменил на этом посту Сергея Шляпникова.