Более 11 миллионов рублей получит избитый в Перми DJ Smash, он же Андрей Ширман. Это компенсация морального вреда и понесенных убытков и медицинских расходов. Такое решение принял Свердловский районный суд Перми.

Более 11 миллионов рублей получит избитый в Перми DJ Smash, он же Андрей Ширман. Это компенсация морального вреда и понесенных убытков и медицинских расходов. Такое решение принял Свердловский районный суд Перми.Выплатить моральный вред в 200 тысяч, утраченный доход в 10 миллионов 794 тысяч и медицинские расходы на 247 тысяч 307 рублей должны экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич, сообщает РИА Новости.DJ Smash был избит в феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи с Телепневым и Вашкевичем. Музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ему понадобилось три недели на восстановление. Кстати, суд отказался удовлетворить требование ди-джея в компенсации его расходов на услуги адвокатов и транспортировку музыканта из Перми в аэропорт "Шереметьево" и в медклинику. Эти расходы оценивались музыкантом в 550 тысяч рублей.Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в избиении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.Ванкевич участвовал в заседании суда по видеосвязи из колонии-поселения №8 города Соликамска, а Телепнев из колонии-поселения №39 под Оханском.