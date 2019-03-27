Американская актриса регулярно делится с поклонникам подробностями личной жизни. В октябре прошлого года Хилари Дафф произвела на свет дочку. 25 марта малышке Бэнкс исполнилось пять месяцев, и в честь важного события звезда решила показать кадры, снятые во время родов.

Американская актриса регулярно делится с поклонникам подробностями личной жизни. В октябре прошлого года Хилари Дафф произвела на свет дочку. 25 марта малышке Бэнкс исполнилось пять месяцев, и в честь важного события звезда решила показать кадры, снятые во время родов.Трогательная видеозапись появилась на странице певицы в Instagram. Хилари Дафф призналась, что долго раздумывала над тем, стоит ли выкладывать такой личный ролик. "Это было мило и в то же время удивительно, что сразу после рождения малышка обняла меня в первый раз. Я думаю, что в тот момент она как будто похвалила меня", – поделилась звезда.Исполнительница рожала дома в надувном бассейне в окружении родственников и близких людей: матери, сестры и любимого супруга, музыканта Мэттью Кома. По словам актрисы, старший ребенок находился в это время во дворе и играл в конструктор."Не могу поверить, что это произошло пять месяцев назад. Кажется, что Бэнкс всегда была рядом с нами. А время летит быстро. Вчера она впервые попробовала авокадо. Я безумно счастлива, что у меня такая насыщенная жизнь", – заключила Хилари Дафф.Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Одни пришли в восторг от видеозаписи и назвали ее "невероятно красивой", другие раскритиковали певицу за то, что она делится с публикой такими интимными моментами, передает .