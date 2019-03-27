Анастасия Волочкова приняла участие в съемке очередного выпуска нового шоу Ксении Собчак Осторожно, Собчак! Не обошлось без конфуза.

Анастасия Волочкова приняла участие в съемке очередного выпуска нового шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" Не обошлось без конфуза.По мнению Анастасии Волочковой, Ксения Собчак ко всему относится со стебом. Она убеждена, что гламурная блондинка пристально следит за ее жизнь, хотя та и утверждает противоположное. При этом на все выпади скандально известной ведущей балерина реагирует спокойно. "Во что бы ни нарядилась Ксюша, из нее не вытравить ехидства, злорадства, зависти, неудовлетворенности. А мой принцип другой: то, что происходит у нас в душе и отражается на лице, гораздо важнее внешнего облачения", – высказалась Анастасия Волочкова.Во время съемки шоу не обошлось без конфуза. Так как съемка проходила дома у артистки, Ксения Собчак захотела примерить балетную пачку Анастасии Волочковой. Но та на ней не сошлась. "С улыбкой на лице постаралась сгладить этот момент. Для меня главное в любой ситуации – оставаться человеком", – объяснила балерина.Недавно на шоу "Секрет на миллион" Ксения Собчак призналась Лере Кудрявцевой, что считает наряды Анастасии Волочковой недопустимыми и предложила балерине составить ей более подходящий гардероб. Поэтому на съемку к балерине гламурная блондинка приехала с вещами. Однако Анастасия оценила их очень низко. "Стилисты Ксении привезли мне бесформенные вещи на пару размеров больше – джинсы, пиджак... Извините, мешки не ношу", – цитирует Анастасию Волочкову .Балерина убеждена, что ей по роду деятельности куда ближе красивые платья. "Если бы работала в офисе, ходила бы в деловых костюмах, но, к счастью, могу позволить себе красивые платья. Да, если угодно, это мой фирменный стиль. Я – праздник всегда и везде. Меня хотят подогнать под всех. А я намерена оставаться собой", – кокетливо заявила артистка.В заключение отметила, что не Ксении Собчак судить о ее достижениях. "Я представляла Россию на самых прославленных сценах мира. Помимо того, чтобы сесть на шпагат, нужно еще с отличием окончить академию балета, нужно стать прима-балериной Мариинского театра и Большого театра. Ксения не может мне простить, что звание прима-балерина уже пожизненно мое", – дерзко заключила .