Теперь становится понятно, почему он яростно боролся за томос об автокефалии. Замаливает грехи, – заявил ведущий Владимир Соловьев в программе Кто против?.

"Теперь становится понятно, почему он яростно боролся за томос об автокефалии. Замаливает грехи", – заявил ведущий Владимир Соловьев в программе "Кто против?".Так Соловьев прокомментировал обвинение в причастности украинского лидера к убийству собственного брата. Михаил Порошенко – старший брат Петра. Он погиб в августе 1997 года. Причиной смерти считается несчастный случай: по одной версии – он погиб в автокатастрофе под Полтавой, по другой – утонул на Кипре.По словам Владимира Соловьева, главу Украины почему-то возмутили подозрения в его причастности к смерти родственника, а на журналистов, которые провели расследование, он подал в суд. Однако по поводу его воровства, хищений и коррупции никаких исков не планируется. Журналист отметил, что суд до украинских выборов с этим делом разобраться не успеет. И принимать решение на голосовании будут в первую очередь избиратели. Но население находится под давлением со стороны политической власти.