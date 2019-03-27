За 2 года после старта федерального проекта «Карта убитых дорог» жители нашей области обратили внимание на 720 участков федеральных, региональных и муниципальных дорог.

За 2 года после старта федерального проекта «Карта убитых дорог» жители нашей области обратили внимание на 720 участков федеральных, региональных и муниципальных дорог.Пришла весна, вместе со снегом начал таять и асфальт. Ровно год назад на улице Еловая в Коврове сразу 2 автомобиля провалились в дорожную яму. Местных жителей беспокоило, не повторится ли история и в этом году?И вот, 21 марта возле автомойки на улице Маяковского ещё одна машина оказалась под асфальтом. Дыра образовалась от того, что повредилась крышка колодца сетей холодного водоснабжения, лопнула бетонная плита, установленная на этом участке автомобильного полотна не так давно - в декабре 2018 года.«Как же нам достучаться до властей, которые будто не слышат о проблемах с дорогами в нашем регионе?» - спрашивает наш читатель Олег Котов.Учли каждый голосВладимирские общественники заверяют, что в 2019 году в регионе отремонтируют 10 самых «убитых» дорог, за которые проголосовали местные жители. Об этом стало известно на встрече представителей муниципальных образований, департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области и ГБУ «Владупрадор».В план дорожных работ включили участки региональной дорожной сети, которые жители посчитали самыми непригодными: улицы Малеева, Лопатина, Урожайная и Абельмана в городе Коврове; Октябрьский проезд и улица Кабельщиков в Кольчугино; улицы в сёлах Горицы и Цибеево Суздальского района; улица Совхозная во Владимире; дорога 17 Н-29 в Гусь-Хрустальном.Активно обсуждали и реконструкцию дорожного полотна с подъездом к ТСЖ «ОМЕГА-1» по улице Растопчина во Владимире. Дорога разбита, нет ливневой канализации, водоотводов нет. Участок дороги к ТСЖ городские власти не обслуживают. Больше 8 лет жители дома (более 300 человек) вели переписку с администрацией.Активисты решили организовать рейд в этот район, по итогам которого установили принадлежность участка дороги и согласовали с управлением ЖКХ города Владимира проезд к ТСЖ. Дорожные работы наметили на лето 2019 года.Есть успехиЗа 2 года после старта федерального проекта «Карта убитых дорог» жители нашей области обратили внимание на 720 участков федеральных, региональных и муниципальных дорог общей протяжённостью 578 км, собрали 8 тысяч 474 голосов.А 9 из 10 «непотребных» дорог, нанесённых на карту в 2017 и 2018 годах, отремонтировали: в деревне Соколово Судогодского района, посёлке Вольгинском (ул. Северная), деревне Иваново Петушинского района, микрорайоне Вербовский города Мурома, в областном центре на ул. Парижской Коммуны, в Кольчугино (ул. Володарского), Гусь-Хрустальном районе, Владимире (ул. Растопчина), Александрове (ул. Ческа-Липа) и в Петушках (ул. Советская). А оставшуюся «убитую» дорогу по улице Кабельщиков в Кольчугино включили в план на текущий год.Про сёла не забылиКроме того, муниципалитетам области выделили почти 134 млн рублей на реконструкцию, ремонт или строительство автомобильных дорог с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.Самая внушительная сумма - 109 млн 775 тыс. рублей - досталась Суздальскому району: на них должны спроектировать и построить автомобильную дорогу «Лемешки - Сокол - Добрынское - Катраиха - Выселки - Доржево».Немалые деньги выделили на сельские дороги и Кольчугинскому району: 3 млн 622 тыс. рублей - на ремонт автодороги «Кольчугино - Новобусино - Огибка» и 5 млн 599 тыс. рублей - на ремонт автодороги «Ильинское - Красный Ручей».Петушинский район получит субсидию - 4 млн 243 тыс. рублей на ремонт автомобильной дороги «Назарово - Кузяево».В Юрьев-Польском за 3 млн 916 тыс. рублей отремонтируют дорогу «Юрьев-Польский - Косинское - Поелово». Чуть меньше получит Судогодский район: на ремонт автодороги «Владимир - Муром - Арзамас - Коростелиха» направили 2 млн 779 тыс. рублейПо 2 млн рублей получили Вязниковский и Кольчугинский районы - на проектирование автомобильных подъездов к посёлку Бурино и к деревне Топорищево.КомментарийПресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова:«Входящие во Владимирскую городскую агломерацию Владимир, Камешково, Лакинск, Радужный, Собинка, Ставрово, Судогда, Суздаль и Юрьев-Польский получат из федерального и областного бюджетов 312 млн 245 тысяч рублей. Городу Владимиру по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» достанется две трети выделенной суммы - более 206 млн рублей».