Президента России Владимира Путина в восточных странах называют мудрый. Об этом рассказал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед Бин Абдул Карим аль-Исса.
Президента России Владимира Путина в восточных странах называют "мудрый". Об этом рассказал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед Бин Абдул Карим аль-Исса.
По его словам, Россия под руководством Владимира Путина
сделала много шагов и выдвинула немало инициатив по укреплению
межконфессионального и межнационального мира и согласия. "Мы на Востоке
его называем "мудрым", он пользуется огромным народным авторитетом в восточных
странах", – сказал Мохаммед аль-Исса.
Шейх высоко оценил ситуацию в России и назвал ее примером мирного существования разных этносов и религий. По его словам, опыт нашей страны заслуживает изучения и распространения.
Российские мусульмане горды тем, что являются гражданами
такой страны, сказал Мохаммед аль-Исса. "Они всегда подчеркивают, что горды
этим и готовы приложить все усилия, чтобы сохранить в России тот дух согласия", – отметил шейх в беседе со спикером Госдумы.
В свою очередь, председатель нижней палаты предложил Мохаммеду
аль-Иссе посетить другие российские города, кроме Москвы, поближе познакомиться
с культурной и многообразием нашей страны. Также законодатель попросил передать
слова признательности королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль
Сауду за то, что он помогает увеличить количество паломников из России к святым
местам.
Всемирная исламская лига основана в 1962 году. Штаб-квартира
организации находится в Мекке, филиалы расположены в Медине, Эр-Рияде и Джидде.
Лига занимается религиозной, культурно-просветительской деятельностью.