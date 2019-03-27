Президента России Владимира Путина в восточных странах называют мудрый. Об этом рассказал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед Бин Абдул Карим аль-Исса.

Президента России Владимира Путина в восточных странах называют "мудрый". Об этом рассказал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед Бин Абдул Карим аль-Исса.По его словам, Россия под руководством Владимира Путинасделала много шагов и выдвинула немало инициатив по укреплениюмежконфессионального и межнационального мира и согласия. "Мы на Востокеего называем "мудрым", он пользуется огромным народным авторитетом в восточныхстранах", – сказал Мохаммед аль-Исса.Шейх высоко оценил ситуацию в России и назвал ее примером мирного существования разных этносов и религий. По его словам, опыт нашей страны заслуживает изучения и распространения.Российские мусульмане горды тем, что являются гражданамитакой страны, сказал Мохаммед аль-Исса. "Они всегда подчеркивают, что гордыэтим и готовы приложить все усилия, чтобы сохранить в России тот дух согласия", – отметил шейх в беседе со спикером Госдумы.В свою очередь, председатель нижней палаты предложил Мохаммедуаль-Иссе посетить другие российские города, кроме Москвы, поближе познакомитьсяс культурной и многообразием нашей страны. Также законодатель попросил передатьслова признательности королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу АльСауду за то, что он помогает увеличить количество паломников из России к святымместам.Всемирная исламская лига основана в 1962 году. Штаб-квартираорганизации находится в Мекке, филиалы расположены в Медине, Эр-Рияде и Джидде.Лига занимается религиозной, культурно-просветительской деятельностью.