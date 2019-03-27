Калининградский янтарный кластер внесли в реестр Минпромторга РФ. Теперь промышленное объединение признано на федеральном уровне, сообщает ГТРК Калининград.

Калининградский янтарный кластер внесли в реестр Минпромторга РФ. Теперь промышленное объединение признано на федеральном уровне, сообщает ГТРК "Калининград".Ассоциацию добытчиков, переработчиков и производителей изделий из янтаря основали в Калининградской области в 2018 году. В ее состав вошли более 20 компаний. Основная задача организации — повышение конкурентоспособности за счет производства более качественных ювелирных изделий.После включения в федеральный список янтарщики смогут компенсировать до половины затрат на совместные проекты. По планам, новые площадки помогут открыть несколько сотен новых рабочих мест.