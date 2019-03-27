Президент России встретился с победителями зимней Универсиады в Красноярске. Беседа началась с небольшого инцидента.

Президент России встретился с победителями зимней Универсиадыв Красноярске. Беседа началась с небольшого инцидента.Владимир Путин приехал в гости к спортсменам в Олимпийский центрсинхронного плавания, расположенный на территории спортивно-развлекательногоквартала "Парк Легенд" в Москве. Гордые победители Универсиады выстроились в полукругна довольно почтительном расстоянии от президента, пишет "". Глава государства предложилмолодым людям подходить поближе и сделал замечание сотруднику своей службыбезопасности, который помешал атлетам."Подвинься! Здоровый какой, здоровей спортсменов",– с улыбкой заметил Путин. Сотрудник службы безопасности отошел подальше.Общаясь со спортсменами Путин выразил надежду на то, что победителиУниверсиады покажут и в будущем высокие результаты. "Я вас всех сердечнопоздравляю с результатами вашего выступления – блестяще выступили наУниверсиаде, это, конечно, уникальный результат – почти половину всех медалейзавоевали", – сказал президент.На прошедшей в начале марта зимней Универсиаде вКрасноярске российская сборная заняла первое место, завоевав в общей сложности112 медалей. Вторыми были спортсмены из Южной Кореи (14 наград), на третьемместе с 13-тью медалями – сборная Японии.