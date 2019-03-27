Президент России встретился с победителями зимней Универсиады
в Красноярске. Беседа началась с небольшого инцидента.
Президент России встретился с победителями зимней Универсиады
в Красноярске. Беседа началась с небольшого инцидента.
Владимир Путин приехал в гости к спортсменам в Олимпийский центр
синхронного плавания, расположенный на территории спортивно-развлекательного
квартала "Парк Легенд" в Москве. Гордые победители Универсиады выстроились в полукруг
на довольно почтительном расстоянии от президента, пишет "". Глава государства предложил
молодым людям подходить поближе и сделал замечание сотруднику своей службы
безопасности, который помешал атлетам.
"Подвинься! Здоровый какой, здоровей спортсменов",
– с улыбкой заметил Путин. Сотрудник службы безопасности отошел подальше.
Общаясь со спортсменами Путин выразил надежду на то, что победители
Универсиады покажут и в будущем высокие результаты. "Я вас всех сердечно
поздравляю с результатами вашего выступления – блестяще выступили на
Универсиаде, это, конечно, уникальный результат – почти половину всех медалей
завоевали", – сказал президент.
На прошедшей в начале марта зимней Универсиаде в
Красноярске российская сборная заняла первое место, завоевав в общей сложности
112 медалей. Вторыми были спортсмены из Южной Кореи (14 наград), на третьем
месте с 13-тью медалями – сборная Японии.